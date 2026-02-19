  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

۳ شناور حامل کالای قاچاق در آب‌های استان بوشهر توقیف شد

بوشهر - فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف سه فروند شناور تجاری و کشف بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره مقابله با کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی، اظهار کرد: مرزبانان با تشدید اقدامات کنترلی و رصد اطلاعاتی موفق شدند سه فروند شناور تجاری حامل کالاهای قاچاق را در آبهای استان شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازرسی از این شناوران، هزار ثوب پوشاک، ۱۰۰ دستگاه لب‌تاپ، ۱۲۳ قطعه لوازم یدکی خودرو و لیفتراک، ۲ هزار عدد عطر، ۶ هزار و ۶۴۸ قلم لوازم آرایشی و صدها قلم کالای دیگر کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر همچنین از دستگیری ۴ نفر متهم در این رابطه خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۱۵۷ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال برآورد کرده‌اند. متهمان پس تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سردار خسروی با تأکید بر اینکه قاچاق کالا تهدیدی جدی برای سلامت اقتصادی و فرهنگی جامعه است، خاطرنشان کرد: دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله خواهند کرد.

کد خبر 6753597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها