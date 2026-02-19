به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره مقابله با کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی، اظهار کرد: مرزبانان با تشدید اقدامات کنترلی و رصد اطلاعاتی موفق شدند سه فروند شناور تجاری حامل کالاهای قاچاق را در آبهای استان شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازرسی از این شناوران، هزار ثوب پوشاک، ۱۰۰ دستگاه لب‌تاپ، ۱۲۳ قطعه لوازم یدکی خودرو و لیفتراک، ۲ هزار عدد عطر، ۶ هزار و ۶۴۸ قلم لوازم آرایشی و صدها قلم کالای دیگر کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر همچنین از دستگیری ۴ نفر متهم در این رابطه خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۱۵۷ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال برآورد کرده‌اند. متهمان پس تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سردار خسروی با تأکید بر اینکه قاچاق کالا تهدیدی جدی برای سلامت اقتصادی و فرهنگی جامعه است، خاطرنشان کرد: دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله خواهند کرد.