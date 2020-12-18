ضرورت توجه به اجرای پروژه های بین المللی فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، گردهمایی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سراسر کشور امروزبا حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی، معاونان پژوهش و فناوری، فرهنگی، آموزشی، پشتیبانی و مدیریت منابع، هماهنگی و امور مجلس، رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و مدیران کل حوزه ستادی در دفتر مرکزی این نهاد و حضور مجازی روسای واحدهای سازمانی سراسر کشور برگزار شد.

طیبی در این گردهمایی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به پیشرفت در هر کشوری راهی جز برنامه‌ریزی نداریم و اداره جامعه باید بر اساس منطق، خرد باشد گفت: باید اقتدار اقتصادی و دفاعی دانش‌بنیان داشته باشیم که آن‌هم مبتنی بر توان داخلی باقدرت رقابت‌پذیری باشد.

وی با اشاره به اینکه با برنامه‌های چهارساله و هشت‌ساله نمی‌توانیم به اهداف بلندمدت برسیم و در این زمینه لازم است تا برنامه‌ریزی‌های طولانی‌تری انجام شود افزود: با گردش‌های سیاسی در کشور نباید برنامه‌ها تغییر کند و سیاسیون در مسائل ملی باید به یک وفاق برسند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه این مهم در سخنرانی روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای خانواده و ستاد بزرگداشت شهید سپهبد سلیمانی مورد تاکید قرار گرفته است عنوان کرد: همواره در جهاددانشگاهی این تأکیدها را انجام می‌دهیم و این نهاد انقلابی از ابتدای تشکیل خود دو موضوع توسعه فرهنگی و توسعه علمی و فناورانه را به‌عنوان عامل اصلی پیشرفت کشور در دستور کار خود قرار داده و موفق به الگوسازی‌های خوبی در این رابطه شده است.

وی به اهداف پیش‌بینی‌شده برای جهاددانشگاهی بر اساس سند چشم‌انداز کشور در سال ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در سخنانی در مورد این نهاد تاکید فرمودند: جهاددانشگاهی باید حرف گزین را به میدان آورد و یا اینکه ما به جهاددانشگاهی برای آینده کشور امیدواریم. همچنین رئیس جمهوری نیز از جهاددانشگاهی به‌عنوان سازمانی نام برد که اقتدار علمی را به دنیا نشان داد.

طیبی با بیان اینکه این سخنان مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند تاکید کرد: همه واحدهای جهاددانشگاهی باید با توجه به مزیت‌های ملی و منطقه خود دارای فعالیت‌های شاخص باشند که این فعالیت‌ها می‌تواند با توان خود واحد یا کمک از واحدهای موفق دیگر تدوین شود.

وی با بیان اینکه در این رابطه می‌توان از ظرفیت مسئولان و نخبگان استانی بهره برد ادامه داد: همچنین در شرایط فعلی خطراتی نیز ما را تهدید می‌کند که یکی از موارد موضوع آموزش است و باید امور آموزشی را به هوشمندی هدایت کنیم.

طیبی بابیان اینکه در جهاددانشگاهی به‌ غیر از انجام کارهای الهام‌بخش در توسعه علم و فناوری، امور فرهنگی و مهارت‌آموزی، یک وظیفه بزرگ اجتماعی نیز داریم عنوان کرد: این وظیفه فرهنگ‌سازی در الزامات تحقق انقلاب اسلامی است که از جمله این الزامات می‌توان به وفاق سیاسی در کشور اشاره کرد.

وی همچنین به تشکیل دولت کارآمد و احزاب قوی در کشور تاکید کرد و افزود: ضرورت بازنشر موضوع علم و فناوری در جامعه نیز نباید فراموش شود، زیرا بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان در کنار قدرت اقتصادی در حوزه علم و فناوری نیز حرف اول را می‌زنند که نمونه آن کشور چین است.

رئیس جهاددانشگاهی همچنین به اهمیت توجه به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: برای انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل یک دولت کاربلد و خودباور، برنامه ریزی و اجرای اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای توسط جهاددانشگاهی در جهت حضور حداکثری و آگاهانه مردم در انتخابات ضروری است.

وی توجه به اجرای پروژه‌های فناورانه بین‌المللی نیز اشاره کرد و بابیان اینکه انجام فعالیت‌های فناورانه در خارج از کشور جدی گرفته شود تاکید کرد: در این رابطه اقدامات خوبی شکل‌گرفته است اما از الزامات تحقق این هدف داشتن ابزار تبلیغی و پاسخگویی مناسب است.

طیبی بابیان اینکه باید شأن و منزلت جهاددانشگاهی در تدوین برنامه‌ حفظ شود، افزود: پول درآوردن و درآمدزایی به هر شیوه‌ای را نمی‌پذیریم و باید شأن و منزلت جهاددانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ساماندهی شرکت‌ها و رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی و تشکیل هلدینگ دانش‌بنیان جهاددانشگاهی تاکید کرد.