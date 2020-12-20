به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: جا دارد این روز را به مجاهدان خط مقدم سلامت تبریک و تهنیت عرض کنم. پرستاران عزیز ما با کمترین امکانات، بیشترین افتخارات را به ارمغان آوردند و جان دهها هزار نفر از هموطنانمان را نجات دادند و خطر را به جان خریدند تا بقیه آسیب کمتری ببینند.

لزوم پیگیری مطالبات پرستاران از سوی مجلس

وی بیان کرد: فداکاری پرستاران ما در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد و بی‌گمان نسل‌های بعد نیز روایت مجاهدت و ایثار پرستاران را برای فرزندان خود تعریف می‌کنند. خطاب به آنان می‌گویم که شما! قهرمانان سرزمین ما هستید، همه ما به شما افتخار می‌کنیم، مطمئن باشید که شما را در میدان خطر تنها نخواهیم گذاشت و تمام نمایندگان مجلس خود را موظف می‌دانند تا از همه ظرفیت‌های مجلس برای پیگیری مطالبات شما قهرمانان بی‌نام و نشان بهره گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین یاد و خاطره بیش از ۱۰۰ شهید مدافع سلامت از میان پرستاران را گرامی می‌داریم و قدردان قهرمانان سفیدپوش خود در جای‌جای ایران عزیزمان هستیم.

حفظ اتحاد ملی چراغ راه نمایندگان در مجلس

قالیباف اظهار داشت: تأکید اخیر مقام معظم رهبری بر همکاری قوا با یکدیگر و حفظ اتحاد ملی به نفع مردم را چراغ راه خود در مجلس می‌دانیم. رهبر انقلاب تأکید فرمودند که خواست مردم واحد است و کسانی از میان مسئولان نباید این صدای واحد را دچار خدشه کنند.

وی تأکید کرد: حل مشکلات معیشتی مردم را در اولویت می‌دانیم و معتقدیم که نمی‌توان باری از روی دوش مردم برداشت؛ مگر با هماهنگی و اتحاد. باید میان همه مسئولان یک اصل مشترک یعنی «نفع مردم» وجود داشته باشد و آنچه به نفع مردم نیست و به معیشت و منزلت اجتماعی آنان آسیب می‌زند را به دیوار می‌کوبیم و آنچه به مصلحت آنان است را از زبان هر کسی که گفته شود و با قلم هر کسی نوشته شود، روی چشم می‌گذاریم و تلاش خواهیم کرد تا با ریل گذاری و هدایت‌گری صحیح و با همکاری و هماهنگی دولت، کشور را به سمت حل مشکلات مردم سوق دهیم.

مجلس مردم را در مشکلات اقتصادی تنها نمی‌گذارد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح حمایت معیشتی از مردم نمونه مناسبی است که با همکاری و هماهنگی دولت به نتیجه رسید و به مردم قول داده بودیم که نمی‌گذاریم سفره آنان کوچک‌تر شود و تلاش کردیم تا کمتر شرمسار پدرانی باشیم که شرمنده فرزندانشان شده‌اند و مطمئن باشید که مردم را در میانه مشکلات اقتصادی تنها نخواهیم گذاشت.

قالیباف با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: بودجه در نگاه مجلس تأثیرگذارترین سند حکمرانی است که مستقیماً مسیر پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشورها را رقم خواهد زد و باید دقیق‌ترین و کارشناسی شده‌ترین برآوردها در بودجه لحاظ شود تا نقشه راه کشور، مسیری در جهت منافع مردم را طی کند. در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، چه در کمیسیون‌ها و چه در مرکز پژوهش‌ها و همچنین دیوان محاسبات و جلسات متعدد کارشناسی با اقتصاددانان، بررسی‌های لازم انجام شده است.

وی افزود: دیوان محاسبات کشور هم گزارش تفریغ بودجه را به‌هنگام آماده کرده که گزارش تفریغ بودجه، کارنامه انضباط مالی دولت است درحالی‌که در گذشته این گزارش به یک گزارش اداری و کم‌اثر تبدیل شده بود اما ما برای اولین‌بار توانستیم آسیب‌های بودجه سال ۹۸ را در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مد نظر قرار دهیم که امیدواریم با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با دولت و سازمان برنامه و بودجه، برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده نهایت همکاری را به عمل آورند و اصلاح ساختار بودجه حتی در حداقلی‌ترین شکل آن، مثل نان شب برای سیاستگذار ما واجب است.

مجوز رهبری گامی بلند در جهت واقعی کردن ارقام بودجه است

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ارقام بودجه را در اصلاحات اساسی مجلس واقعی خواهیم کرد و مجوز اخیر رهبر معظم انقلاب، گامی بلند برای واقعی کردن بودجه و پرهیز از هرگونه برآورد غیرواقعی است. تلاش خواهیم کرد تا در همین مسیر، بند به بند لایحه بودجه را با اصلاحات اساسی به شیوه‌ای که به نفع معیشت مردم و کشور عزیزمان باشد، بررسی کنیم تا نقشی در برداشتن بار گرانی، تبعیض، بی‌عدالتی و فقر از روی دوش مردم ایفا کنیم.

قالیباف تصریح کرد: در این راه بیشترین عایدی زمانی نصیب مردم خواهد شد که مجلس و دولت بررسی کارشناسی را در اولویت کار خود بدانند و به دلیل منافع مردم و کشور، در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند که ان‌شاءالله با تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۰ به شیوه‌ای واقع‌بینانه و کارشناسی‌شده، مجلس به وظیفه خود برای ریل‌گذاری مسیر پیش‌روی دولت به نفع مردم و کشور عمل خواهد کرد.