به گزارش خبرنگار مهر، کتاب بحرانهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا تألیف سیدحمزه صفوی استاد دانشگاه تهران به همت مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام و همکاری انتشارات دانشگاه تهران به تازگی منتشر شد.
جهان اسلام، ظرفیت بینظیری از توانمندیها و پتانسیلهای انسانی و طبیعی است که میتواند در آینده تبدیل به یک بلوک قدرتمند جهانی شود. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک جهان اسلام که بخشی ازجمله مشترکات مهم و گسترده دینی مسلمانان و در نهایت ژئواکونومی جهان اسلام، که غنیترین منابع انرژی فسیلی و معدنی در جغرافیای آن هستند، اضلاع مربعی استراتژیک را تشکیل میدهند که با نگاهی راهبردی و جامعنگر مؤلفههای تشکیل یک بلوک قدرت جدید را بر ما نمایان میکند. البته همراه با این فرصتها، کشورهای اسلامی با چالشهای بسیاری نیز روبرو شدهاند که برخی از آنها به صورت بحرانهایی سر برآوردند.
در روند مطالعه بحرانهای کشورهای اسلامی، با توجه به گستردگی حجم کار، محدودیت زمانی، محدودیت اطلاعات قابل اعتنای در دسترس، و محدودیت منابع مالی، تصمیم بر تقسیم پروژه به چهار فاز شد و فاز اول به مطالعه ۱۸ کشور از غرب آسیا و شمال آفریقا (شامل مناطق شامات، خلیج فارس، شمال آفریقا و پاکستان و افغانستان) میپردازد.
فهرست
فصل اول: اردن
فصل دوم افغانستان
فصل سوم: امارات
فصل چهارم: ایران
فصل پنجم: بحرین
فصل ششم: پاکستان
فصل هفتم: تونس
فصل هشتم: سوریه
فصل نهم: عراق
فصل دهم: عربستان
فصل یازدهم: عمان
فصل دوازدهم: قطر
فصل سیزدهم: کویت
فصل چهاردهم: لبنان
فصل پانزدهم: لیبی
فصل شانزدهم: مصر
فصل هفدهم: مغرب
صفوی، مؤلف این اثر در مقدمه آن در مورد روند نگارش این اثر مینویسد: این مطالعه در سه گام اصلی انجام پذیرفت: در گام نخست، کشور مورد نظر توسط کارشناس مسائل آن کشور مورد بررسی عمیق قرار گرفته و بحرانهای آن در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی-امنیتی و زیست محیطی بر اساس منابع مکتوب موجود و دانستهها و نظرات کارشناسی استحصال شد و در گام دوم، این بحرانها با مصاحبههای عمیق به قضاوت خبرگان و متخصصین دانشگاهی و اجرایی مسائل آن کشور گذاشته شد، که در این بخش تلاش شد تا سه چهارم خبرگان مصاحبه شده برای هر کشور از بخش اجرایی (سفرا و دیپلماتهای سابق، اعم از کاردار، وابستگان نظامی و …) باشد و پس از اصلاح و پس از اصلاح و تکمیل لیست بحرانهای هر کشور، وزندهی زمان بحرانها در زمان حال و در افق ۱۵ سالهی ۱۴۱۴ شمسی (۲۰۳۵ میلادی) انجام شد. در نهایت یک گروه پژوهشی، جداول شامل بحرانهای وزندهی شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این مرحله ابتدا درختواره کلیهی بحرانها (۸۶ بحران) تهیه شد و سپس بر اساس تکرار مصادیق و عمومیت، ۱۸ بحران به عنوان بحرانهای اصلی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به دست آمد، که میتواند پایهای برای مطالعات بعدی برای دستیابی به راه حل بحرانها در غرب آسیا و شمال آفریقا و تدوین چشمانداز مطلوب باشد.
کتاب بحرانهای ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا تألیف سیدحمزه صفوی استاد دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام به همت مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام و همکاری انتشارات دانشگاه تهران به بهای ۱۲۰ هزار تومان اخیراً منتشر شد.
علاقه مندان برای مشاهده فهرست تفصیلی و مقدمه آن به اینجا مراجعه کنند.
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