مسائل معیشتی پرستاران باید هرچه سریعتر پیگیری و حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت روز پرستار صبح امروز به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و اداره پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر با حضور رئیس دانشگاه، ائمه جمعه، معاونت استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر و جمعی از مدیران و پرستاران برگزار شد.

ابوذر کوثری، معاونت استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر در این مراسم با گرامیداشت روز پرستار اظهار داشت: پرستاران مانند رزمندگان در جنگ، مجاهدان در راه خدا هستند و این شغل فقط یک کار سخت نیست بلکه از نظر روحی و روانی دارای شرایط حساس است که برای انجام و قبول این مسئولیت افراد خاص می‌توانند در آن پا بگذارند.

وی افزود: پرستاران می‌توانند با مهارت‌های رفتاری، روانشناسی، علاوه بر درمان درد بیمار، نگرانی همراهان او را کنترل کنند.

وی گفت: مشکلات و چالش‌های شغل پرستاری از سال‌های قبل وجود داشته البته بخشی از آنها با تلاش وزارت بهداشت حل شده اما هنوز هم برخی مسائل معیشتی وجود دارد که باید توسط مسئولین مربوطه برای داشتن آرامش بیشتر این مجاهدان به آنها به صورت ویژه رسیدگی شود.

فرماندار ایرانشهر بیان کرد: بیش از ۱۰ ماه است که ما در کشور درگیر بیماری کرونا هستیم و به سختی و فشار این قشر زحمت کش جامعه با حساسیت بالا اضافه شده و آنها در یک موقعیت متفاوت قرار دارند به گونه‌ای که فشار روحی و روانی آنها توان آنها را برای مقابله کم کرده و امیدواریم مردم ایران به ویژه منطقه ما نهایت توجه به مسائل بهداشتی را داشته باشند.

وی تاکید کرد: رعایت مسائل و پروتکل‌های بهداشتی شامل استفاده از ماسک، عدم برگزاری مراسمات عروسی و عزا، فاصله گذاری اجتماعی بار سنگینی را از دوش پرستار کاسته و کمک شایانی به ریشه کنی کرونا می‌کند که باید مردم در این زمینه همکاری لازم را انجام بدهند.

پرستاران در خط مقدم نظام سلامت قرار دارند

دکتر کامران کردی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در این مراسم اظهار کرد: زندگی پرستاران با خدمت صادقانه ای که برای حفظ سلامت مردم و جامعه می‌کنند پر از خیر و برکت است و باعث می‌شود تا سال‌ها به بیمار و خانواده اش با درمان درد آرامش و آسایش بدهد.

وی اذعان داشت: امروز پرستاران ما در خط مقدم نظام سلامت هستند و زحمات و تلاش آنها در مهار بیماری کرونا به خوبی برای همگان آشکار است و باعث شده تا نشان دهد که این قشر چه شغل و زندگی حساس و مهمی در جامعه دارند.

دکتر کردی بیان کرد: در این عرصه ما شهدای زیادی را تقدیم کردیم و حرفه‌ای پرستاری تکمیل کننده کار یک پزشک برای بهبود سلامتی افراد دارند و پرستاران نقش پررنگ و مؤثری در نظام سلامت ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: تکریم این قشر حساس جامعه و پرداخت مطالبات مادی آنها از اولویت‌های کاری ما است تا دیگر پرستاری دغدغه مشکلات حقوقی و مالی را نداشته باشد و تمام تلاش ما حل این چالش‌ها و مشکلات در سطح کلی دانشگاه است.

وی اظهار کرد: ما از پرستاران توقع داریم همچون همیشه علاوه بر درمان بیماران آنها و همراهانشان را تکریم کنند که این مسئله از دستورات مهم دین اسلام و یک رفتار شایسته انسانی به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اشاره کرد: به خاطر کمبود نیروی انسانی در حوزه پرستاری، ساعت کار اجباری آنها بیشتر شده که نیازمند جذب نیروی بیشتر هستیم و برای حل آن لازم است تا همه مسئولین مربوط از جمله فرماندار، امامان جمعه و نماینده مجلس در کنار ما پیگیر باشند.

باید به مشکلات معیشتی پرستاران توجه لازم شود

حجت الاسلام عیسی بزمانی؛ امام جمعه ایرانشهر نیز در این مراسم گفت: روایات و احادیث زیادی از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) برای اهمیت سلامتی و وجود خصلت‌هایی که اگر از بین بروند باعث می‌شود تا آسایش و آرامش انسان دچار مشکل شود و تأکیدات فراوان شده تا ما در همه شرایط به سلامتی خود و دیگران توجه کنیم.

وی افزود: روزی در کشور ما رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی و مدافعان حرم عامل امنیت و آرامش بودند و امروز این سفید پوشان دستگاه سلامت هستند که با فداکاری و ایثار شبانه روزی خود زندگی بهتر و آسایش را به مردم هدیه می‌دهند.

امام جمعه ایرانشهر اضافه کرد: نوع دوستی پرستاران در حفظ سلامتی مردم قابل تقدیر است که در طی این ماه‌ها شرایط سخت بیماری کرونا لحظه‌ای از تکریم بیماران و اجرای فرامین مقام معظم رهبری و اطاعت از ایشان عقب نشینی نکردید.

وی بیان کرد: در صدر اسلام پیامبر اکرم (ص) در جنگ‌ها افرادی را با شاخص‌های ایمانی به ویژه بانوان را به عنوان پرستار و مراقبت کننده از مجروحان جنگی همراه داشتند که این عزیزان از خدمتگزاران و مجاهدان واقعی اسلام هستند.

وی اشاره کرد: این کار شما برای حفظ سلامت جامعه یک کار نیکو و خیرخواهانه است و ثواب حل گرفتاری و مشکل یک انسان مؤمن برابر با حج رفتن است و از مسئولین مربوطه می‌خواهیم حتماً به مشکلات مادی و معیشتی شما توجه لازم را بکنند.

مطالبات پرستاران به موقع پرداخت شود

امام جمعه اهل سنت ایرانشهر نیز با گرامی داشت این روز فرخنده گفت: کار و حرفه پرستاری در راستای بخشیدن آرامش و سلامتی به مردم در نزد خداوند بسیار مهم و ارزشمند است و لازمه تکریم پرستاران توجه مسئولین دانشگاه به پرداخت به موقع مطالبات و حقوق آنها است تا کبودها در این زمینه رفع شود.

وی با اشاره به وضعیت شرکتی برخی نیروها و تأخیر در پرداخت حقوق آنها اظهار کرد: بنده از سال‌ها قبل مخالف شرکتی بودن نیروهای درمان و بهداشت بوده و هستم چون بسیاری از شرکت‌ها در جذب نیرو برخلاف اصول و قوانین رفتار می‌کنند و حق بسیاری را در این مسئله ضایع می‌کنند.

وی افزود: شرکت‌ها در حال حاضر برای پرداخت مطالبات در حق نیروها کوتاهی و خیانت می‌کنند و باید مسئولین دانشگاهی با حذف شرکت و تبدیل وضعیت نیروها این مشکلات را مدیریت کنند تا محرومیت و چالش در منطقه ما رفع شود.

وی با تشکر و قدردانی از زحمات شبانه روزی کادر درمان گفت: بنده از زحمات صادقانه کادر درمان به ویژه پرستاران تشکر می‌کنم، الگو شما در کار و زندگی حضرت زینب کبری (س) است که وقتی همه خاندانش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند در برابر دشمنان با شهامت، قوی و با ایمان ایستادگی کرد و لحظه در برابر آنها سر خم نکرد.

همچنین در ادامه مراسم به نمایندگی از پرستاران نمونه دانشگاهی و کشوری از سه نفر از آنها تجلیل و قدردانی شد.