بررسی بودجه ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت ملی مجلس

ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست روز گذشته و امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با موضوع رسیدگی به بودجه ۷ نهاد مرتبط با این کمیسیون در لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: جلسات فشرده این کمیسیون برای رسیدگی به عملکرد دستگاه های مرتبط با کمیسیون در سال ۹۹ و بررسی چشم انداز بودجه دستگاه ها در سال ۱۴۰۰ در حال برگزاری است.

وی با اشاره به ادامه این جلسات در روزهای آتی، افزود: روز گذشته میزبان سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران و سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بودیم و امروز نیز میزبان معاونان سازمان انرژی اتمی، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، سردار حسنی آهنگر رئیس دانشگاه امام حسین(ع) و سردار اسحاقی معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح بودیم که گزارش عملکرد این نهادها بر اساس بودجه تخصیص یافته بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: پیش از این نیز طی جلساتی با حضور وزیر دفاع، مباحث بودجه ای مربوط به این وزارتخانه را بر اساس مأموریت های آن بررسی کردیم و نمایندگان نیز دیدگاه های خود را در حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بیان کردند.

عمویی تاکید کرد: اولویت کمیسیون این است که با توجه به محدودیت منابع کشور باید نحوه تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه به این دستگاه ها بر اساس مأموریت آنها بررسی شود، همچنین چشم انداز سال آینده نیز مهم است و پیشنهادات نیز در این راستا بررسی می شود.

وی با بیان اینکه رویکرد کمیسیون امنیت ملی مجلس تقویت بنیه دفاعی و امنیتی ضمن در نظر گرفتن مجموع شرایط کشور است، عنوان کرد: بعد از دریافت نظرات و پیشنهادات نمایندگان و بررسی آن، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق این پیشنهادات را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه و اولویت ها را پیگیری می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه فردا میزبان فرماندهان ارتش و مسئولان وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات هستیم، گفت: ضمن دریافت عملکرد این دستگاه ها با توجه به بودجه تخصیص یافته پیرو مأموریت های مشخص شده، به بررسی چشم انداز لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای این نهادها می پردازیم که در نهایت نتیجه بعد از تصویب در کمیسیون امنیت به کمیسیون تلفیق ارائه می شود.

*فهیمه رضیان