تحلیلی بر دلایل شکست پرسپولیس در فینال آسیا/ مشکل چیز دیگری است

محمود اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نایب قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا بر لزوم رسیدگی به مشکل اصلی فوتبال ایران تاکید کرد و گفت: هر سیستمی مشکلات اصلی و فرعی دارد. مشکل اصلی فوتبال ایران نداشتن درآمد است. چرا بازیکنان پرسپولیس این تیم را رها می‌کنند و می‌روند؟ چون حق پخش تلویزیونی، ۷۰ درصد درآمد باشگاه‌ها در تمام کشورهای دنیا است ولی این پول را در فوتبال ایران نمی‌دهند.

وی افزود: در نتیجه نبود حق پخش، تیم ملی، پرسپولیس و تمام باشگاه‌های دیگر گرفتار هستند. بدن یک فرد ممکن است پنج درد فرعی و یک درد اصلی داشته باشد. تا درد اصلی برطرف نشود، رفع بقیه دردها فایده‌ای ندارد. ما می‌توانیم از صبح تا شب با هم درگیر باشیم و همدیگر را بزنیم. درد اصلی فوتبال ایران نداشتن پشتوانه مالی است و تا حق پخش حل نشود، «همین آش و همین کاسه» است.

اسلامیان یادآور شد: با این وضعیت بهترین مدیر دنیا را هم برای استقلال، پرسپولیس یا فدراسیون فوتبال بیاورید کاری نمی‌تواند انجام بدهد چون جیبش خالی است.



محمود اسلامیان در اردوی تیم ملی فوتبال

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که با این حساب نباید انتظار قهرمانی هیچ تیم ایرانی را در لیگ قهرمانان آسیا داشت؟ تصریح کرد: قهرمان شدن در این شرایط سخت است. همین که پرسپولیس تا فینال آسیا آمد کار بزرگی بود. کشور کوچک امارات سالی ۱۰۰ میلیون دلار حق پخش فوتبال به باشگاه‌هایش می‌دهد اما وضعیت ما چطور است؟

اسلامیان تاکید کرد: بازیکنان پرسپولیس مثل بشار رسن این تیم را ترک می‌کنند چون باشگاه‌ها درآمدی ندارند. این یک واقعیت است. شما یک قیمت روی تیم قهرمان آسیا (اولسان کره جنوبی) بگذارید و یک قیمت روی پرسپولیس. بعد آن‌را با هم مقایسه کنید. همین که پرسپولیس تا فینال آمد جای تقدیر دارد. امیدوارم یک روز مسئله اصلی فوتبال ایران حل شود.

«شما مدام بر حل مشکل حق پخش تاکید می‌کنید. پس نقش فدراسیون فوتبال در حل این مشکل چیست؟» اسلامیان در پاسخ به این سئوال گفت: ما مرتب پیگیر هستیم. این یک مسئله ملی است و این‌طور نیست که فقط فدراسیون آن‌را دنبال کند. در سطح ملی همه باید پای این کار بیایند. البته این مشکل یک روز حل می‌شود ولی ما عادت داریم مسائل را دیر رفع کنیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان درباره اینکه چه کسانی جلوی پرداخت حق پخش تلویزیونی به فوتبال را گرفته‌اند، اظهار کرد: این بحث در دولت و مجلس است. همانطور که گفتم یک بحث ملی است که رسانه‌ها و پیشکسوتان هم باید کمک کنند. ما در حال حاضر به حاشیه رفته‌ایم و دنبال مسائل فرعی هستیم در حالی که مشکل اصلی چیز دیگری است.