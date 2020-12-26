دعوت از پژوهشگران و نویسندگان برای نهضت بازآفرینی تراثی مهدوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر صمدی مدیر مرکز پژوهش و امور محتوایی کتاب جمکران گفت این‌ناشر به‌تازگی و در آستانه سال ۱۴۰۰ مهدوی، برای تقویت و گسترش فرهنگ احیاء و بازنویسی مکتوبات تراثی اسلامی و مهدوی از نویسندگان و پژوهشگران دعوت به همکاری کرده است.

وی افزود: «کتب تراثی» اصطلاحا به مکتوبات پیشینیان گفته می‌شود که جایگاه ارزشی و کاربری آنها تا امروز ادامه دارد و به تعبیری میراث مکتوب هر تمدن است. احیاء تراث و کتب ارزشمند اسلامی، از اولین رسالت‌های تعریف شده انتشارات «کتاب جمکران» بخصوص در حوزه فرهنگ مهدویت بوده است. این مرکز در طول سه دهه حیات خویش آثار ارزشمندی همچون: کفایةُ الأثَر فِی النَّص عَلَی الأئمّة الإثنی عَشَر، عرف الوردی، عبقری الحسان، نجم الثاقب، و ... را احیاء کرده است. گام جدید مرکز پژوهش و امور محتوایی انتشارات کتاب جمکران تلخیص و بازنویسی تراث با قلم و فضای امروزی است.

مدیر مرکز پژوهش و امور محتوایی کتاب جمکران گفت: یکی از نکات خاصی که مقام معظم رهبری درباره تولید کتاب فرموده‌اند این است که : «خیلی از کتاب‌ها هست که در قدیم چاپ شده، ولی ما الان از آن‌ها هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم و در دست مردم نیست. این‌ها را باید احیا کنند؛ البته مواردی که خوب و مناسب است» از این رو و بنا به سیاست‌های کلان این مجموعه و همچنین تاکید علمای فرهیخته همچون مرحوم آیت الله مومن به مسئولین «کتاب جمکران» ، تلخیص و بازنویسی آثاری که نیاز امروز خوانندگان است، در دست اقدام قرار گرفت. در این راستا کتاب «و این گونه است زینب» که تخلیص کتاب ارزشمند«خصائص زینبیه» است و همچنین تخلیص النجم الثاقب با نام «خورشید غائب» به قلم حضرت آیت الله استادی از جمله آثاری است که به دست علاقه‌مندان رسیده است.

صمدی گفت: بازنویسی و تلخیص عبقری الحسان، همچنین فصل امام مهدی (عج) کتاب شریف «منتهی الامال» از شیخ عباس قمی، نیز بازنویسی ترجمه «المقنع فی الغیبه» تالیف سیدمرتضی علم الهدی را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد. با توجه به اینکه سال با توجه به دو جشن زادروز امام زمان (عج) سالی مهدوی خواهد بود یکی از برنامه‌های در دست اقدام این مجموعه را، جهش تولید منشورات مهدوی، از جمله تلخیص و بازآفرینی آثار تراثی برشمرد.

وی در پایان گفت: از همه علاقه‌مندان و صاحبان قلم برای نگارش آثار مهدوی در موضوعات مختلف، همچنین تلخیص، بازنویسی و بازآفرینی میراث مکتوب شیعه خصوصا در عرصه مهدویت دعوت می‌کنیم. به‌این‌ترتیب، نویسندگان محترمی که در عرصه‌های مختلف مهدوی قلم زده‌اند می‌توانند با مرکز پژوهش و امور محتوایی جمکران تماس بگیرند.