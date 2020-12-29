مسیر حاج قاسم را باید ادامه دهیم/ امید نااهلان در ۹ دی ناامید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز طی نطق پیش از دستور با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی، گفت: فرا رسیدن سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام، مرد میدان، قهرمان جبهه‌های نبرد و فاتح قلوب مستضعفین جهان حاج قاسم سلیمانی به همه عدالت خواهان جهان و همه کسانی که به راه آزادگی و عدالت‌گستری باور دارند، تسلیت عرض می‌کنم.

وی بیان کرد: پیرامون ویژگی‌های آن شهید عزیز باید گفت که حاج قاسم مثل آینه شفاف بود و کاملاً خود را وقف خدا کرده بود و حتی یک کلام هم بدون آنکه به آن باور داشته باشد نمی‌گفت وحاج قاسم خودش بود و سراپا در خدمت خداوند متعال بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زندگی حاج قاسم سلیمانی، بارزترین نماد فداکاری در راه آرمان‌های انسانی است، گفت: حاج قاسم عنصر فداکاری انسان‌ها را درکنار رهبری هوشمندانه یکی از دو عامل اصلی پیروزی در میدان‌های مختلف می‌دانست و زندگی وی سراسر وقف همین عنصر و تقویت همه‌جانبه آن در انقلاب اسلامی بود. شهید سلیمانی نه تنها شخصاً بزرگترین نماد فداکاری و ترک تعلقات دنیوی بود، بلکه مغناطیس جذب و تربیت جوانانی قهرمان و فداکار بود.

قالیباف تاکید کرد: فرهنگ فداکاری و مقاومت با حضور سردارانی چون سلیمانی امتداد پیدا می‌کند و پیروزی‌های تصورناپذیر محور مقاومت در سراسر جغرافیای منطقه وابسته به همین روحیه و فرهنگ است.

وی اظهار داشت: اگر حاج قاسم را هزار تکه می‌کردند، هر هزار بند وجود او شهادت می‌داد که من مطیع رهبری هستم. حاج قاسم، رهبری هوشمندانه را یکی از دو علت اصلی پیروزی ملت‌ها می‌دانست و اعتقاد وی به پیروی محض از رهبر معظم انقلاب یکی از استراتژی‌های اصلی پیروزی حاج قاسم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهید سلیمانی شخصیت جامعی با ویژگی‌های متفاوت بود اما اگر بخواهیم برای حاج قاسم فقط یک ویژگی عنوان کنیم که تمامی ویژگی‌های بارز او در آن گنجانده شود، باور اعتقادی و عملی محض او به رهبر معظم انقلاب و اطاعت از ایشان بود.

قالیباف گفت: این حجم بی نظیر از اطاعت از رهبر معظم انقلاب، نتیجه برخی از ویژگی‌های شخصیتی برجسته حاج قاسم بود، این در حالی است که بسیاری از افراد به اطاعت از رهبری باور دارند اما ترس و ضعف نفس و شجاع نبودن آنها، باعث می‌شود که نتوانند در عمل مطیع ایشان بمانند.

وی تاکید کرد: حاج قاسم شجاع بود و می‌توانست تا آخرین قطره خون خود و در هر لحظه مطیع ایشان باشد. امثال ما و همه جوانان عزیزمان از شخصیت حاج قاسم درمی‌یابند که اطاعت از رهبری فقط یک امر زبانی نیست و شخصیت ساخته‌شده و بلندنظر بودن می‌خواهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: حاج قاسم سال‌ها روی شخصیت خود کار کرد، پرهیز و عبادت کرد و همچنین بر ترس خود غلبه کرد تا توانست علمدار خامنه‌ای عزیز باشد و در میدان پیروز شود.

قالیباف تاکید کرد: وظیفه همه ماست که از مسیر و سیره این مرد بزرگ، مرد میدان‌های مجاهدت، سردار شجاع و مهربان اسلام را ادامه دهیم و از مردم عزیز در سراسر ایران و در سراسر منطقه می‌خواهم تا در پویش مردمی بین المللی بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی شرکت کنند و هر تصویر، دست‌نوشته، ویدیو، اسناد و خاطراتی که از آن شهید بزرگ در اختیار دارند را برای تکمیل محتوای بایگانی مربوط به ایشان را بارگذاری کنند تا همه دوستداران ایشان از دریای معرفت آن شهید و محتواهایی که تا کنون منتشر نشده است بهره مند شوند.

وی با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: حماسه ۹ دی نشانگر اوج ولایتمداری مردم مومن و نجیب ایران اسلامی است و ما سالروز حماسه نهم دی ماه را گرامی می‌داریم و قدردان حضور همیشگی و سرنوشت‌ساز مردم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روز نهم دی ماه حقیقتاً از ایام الله بود، گفت: مردم انقلابی و ولایتمدار ایران بار دیگر در آزمونی تاریخ‌ساز خوش درخشیدند و با قیام سراسری خود، امید نااهلان و دشمنان انقلاب را نا امید کردند.

قالیباف گفت: ملت ما همیشه برای دفاع از آرمان‌های انقلاب پیشگام بوده است و مطمئن هستیم در گام دوم انقلاب نیز جوانان مومن و انقلابی پیشگام خواهند بود و آرمان‌های اصلی انقلاب را به خصوص در بعد محرومیت‌زدایی، رفع فقر و تبعیض و گسترش عدالت محقق خواهند کرد و از سد بزرگ دو جریان تحریم و تحریف عبور خواهند کرد.