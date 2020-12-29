به گزارش خبرگزاری مهر، کانون مداحان و بسیج مداحان خراسان رضوی به مناسبت دهه بصیرت و سالروز شهادت سرداران مقاومت بیانیهای را صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله القاصم الجبارین
«در آن حادثه بینظیر (۹ دی ۱۳۸۸) هیچکس دستاندرکار نبود و قدرت فکری که شاکله اصلی نظام اسلامی است، مردم را به خیابانها کشاند و آن حادثه بینظیر پدید آمد» مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تسلیت ایام شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها و تکریم ایام دهه بصیرت؛ روز «بصیرت و میثاق با ولایت» که در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد و برگ زرین درخشانی را در کارنامه ملت بزرگ ایران، خصوصاً برای هیئت مذهبی و جامعه ستایشگر که پیشروانه در میدان مقاومت علیه فتنهگران حضور داشتند، رقم زد.
اما در دی ماه ۱۳۹۸ عروج عارفانه تربیت یافتگان مکتب توحیدی اسلام ناب محمدی، سرداران سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، باعث شد تا جریان مقاومت با محوریت نظام جمهوری اسلامی ایران و زعامت ولی فقیه زمان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی)، با فتح سنگرهای جدید در عرصههای منطقهای و جهانی درصدد نجات ملتهای مسلمان و مظلوم باشند و دشمنان جهان اسلام نیز هر روز ناکامتر از قبل شکستهای جدیدی را تجربه نمایند.
لذا به دولتهای شرور آمریکا، رژیم جعلی و منفور صهیونیستی و همه اذناب حقیر آنان در منطقه یادآوری میکنیم، سردار سلیمانی نه تنها یک شخص، بلکه باور و مکتبی تمام نشدنی است و به فضل الهی، شهادت او و یاران با وفایشان جبهههای جدیدی را در روند مقاومت علیه استکبار جهانی در منطقه خواهد گشود.
جامعه ستایشگران مذهبی استان خراسان رضوی اعم از مادحان، شاعران و مدیران هیئات مذهبی ضمن تکریم و بزرگداشت دهه بصیرت اعلام میدارد با عنایت به امید و وعده قرآنی خداوند متعال که میفرماید «أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» پرچم مقاومت در مقابل مستکبران را تا استقرار حکومت صالحان و تحقق ظهور آقا حجت ابن الحسن بر زمین نخواهد گذاشت و از طریق تریبونهای ستایشگری با تمام توان در پی انتقام سخت خونهای پاک و به ناحق ریخته این شهیدان والامقام از جنایتکاران خواهد بود.
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