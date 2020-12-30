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۱۰ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۱۳

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت:

خدمات مشاوره بهترین راهکار در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی

خدمات مشاوره بهترین راهکار در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی

قزوین - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: خدمات مشاوره یکی از بهترین راهکار در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سرهنگ احمد اشرفی با اهمیت خواندن مراکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری‌ها بیان داشت: خدمات مشاوره یکی از بهترین راهکارهایی است که در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی و حتی صلح و سازش بین افرادی که دارای اختلاف گوناگونی هستند بسیار مؤثر و مفید می‌باشد.

وی مشاوران را بازوان قدرتمند پلیس در مأموریت‌ها دانست و اظهار داشت: اقدامات مشاوره‌ای آنان موجب کاهش بار انتظامی و افزایش احساس امنیت در جامعه می‌شود.

سرهنگ اشرفی وجود مرکز مشاوره و دوایر مددکاری اجتماعی مستقر در کلانتری‌ها را در جهت حفظ و تأمین بهداشت روانی و ایجاد زمینه‌های رشد همه جانبه اعضای خانواده ضروری دانست و خاطر نشان کرد: با بکارگیری کارشناسان مجرب و متخصص در جهت پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها و ارتقا سطح بهداشت و سلامت روانی افراد می‌توان بسیار موفق عمل کرد.

وی با اشاره به مصالحه ۷۴ درصدی پرونده‌های ارجاعی به دوایر مشاوره و مدد کاری کلانتری‌ها در ۹ ماهه اول سال جاری گفت: به مدد مشاوره‌هایی که در این مراکز ارائه شده و تلاش قابل تقدیری که در این زمینه صورت گرفته، شاهد کاهش ارسال پرونده به مراجع قضائی و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی بوده‌ایم.

معاون اجتماعی راه اندازی سامانه مشاوره تلفنی ۰۹۶۵۸۰ به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی از سوی مرکز مشاوره پلیس به هم استانی‌ها را اقدامی مثبت به خصوص در شرایط فعلی بر شمرد و گفت: این امکان برای خانواده‌ها در سراسر استان فراهم شده تا از طریق تماس با این سامانه تلفنی، خدمات مشاوره و روانشناسی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

سرهنگ اشرفی در ادامه تصریح کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری بیش از ۵ هزار و ۵۱۶ نفر از خدمات مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتریهای استان قزوین بهره مند شده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۲۰۲ نفر در مرکز مشاوره از خدمات مشاوره در زمینه: خانواده، مددکاری، روانسنجی، حقوقی، انتظامی، … استفاده نموده و تعداد ۴ هزار و ۳۱۴ پرونده به دوایر مددکاری کلانتری‌های سطح استان مراجعه نموده که ۱۶۴۶ پرونده معادل ۷۴ درصد پرونده‌ها به مصالحه منجر و علاوه بر این، تعداد بیش از ۲۲ هزار جلسه مشاوره نیز برگزار شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی آرامش نیروی انتظامی استان قزوین واقع در: میدان ولیعصر-سرپل طالقانی-ابتدای بلوار مدرس - جنب ستاد ترخیص نیروی انتظامی- تلفن ۰۲۸۲۱۸۲۴۳۱۴ همه روزه آماده ارائه خدمات مشاوره به صورت حضوری و تلفنی از طریق سامانه پلیس پاسخگو به شماره ۰۹۶۵۸۰ در زمینه‌های روانشناختی، خانوادگی، ازدواج، تحصیلی حقوقی و انتظامی و.... به همشهریان عزیز است.

کد مطلب 5109112

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