به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سرهنگ احمد اشرفی با اهمیت خواندن مراکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتری‌ها بیان داشت: خدمات مشاوره یکی از بهترین راهکارهایی است که در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی و حتی صلح و سازش بین افرادی که دارای اختلاف گوناگونی هستند بسیار مؤثر و مفید می‌باشد.

وی مشاوران را بازوان قدرتمند پلیس در مأموریت‌ها دانست و اظهار داشت: اقدامات مشاوره‌ای آنان موجب کاهش بار انتظامی و افزایش احساس امنیت در جامعه می‌شود.

سرهنگ اشرفی وجود مرکز مشاوره و دوایر مددکاری اجتماعی مستقر در کلانتری‌ها را در جهت حفظ و تأمین بهداشت روانی و ایجاد زمینه‌های رشد همه جانبه اعضای خانواده ضروری دانست و خاطر نشان کرد: با بکارگیری کارشناسان مجرب و متخصص در جهت پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها و ارتقا سطح بهداشت و سلامت روانی افراد می‌توان بسیار موفق عمل کرد.

وی با اشاره به مصالحه ۷۴ درصدی پرونده‌های ارجاعی به دوایر مشاوره و مدد کاری کلانتری‌ها در ۹ ماهه اول سال جاری گفت: به مدد مشاوره‌هایی که در این مراکز ارائه شده و تلاش قابل تقدیری که در این زمینه صورت گرفته، شاهد کاهش ارسال پرونده به مراجع قضائی و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی بوده‌ایم.

معاون اجتماعی راه اندازی سامانه مشاوره تلفنی ۰۹۶۵۸۰ به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی از سوی مرکز مشاوره پلیس به هم استانی‌ها را اقدامی مثبت به خصوص در شرایط فعلی بر شمرد و گفت: این امکان برای خانواده‌ها در سراسر استان فراهم شده تا از طریق تماس با این سامانه تلفنی، خدمات مشاوره و روانشناسی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

سرهنگ اشرفی در ادامه تصریح کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری بیش از ۵ هزار و ۵۱۶ نفر از خدمات مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتریهای استان قزوین بهره مند شده‌اند که از این تعداد یک هزار و ۲۰۲ نفر در مرکز مشاوره از خدمات مشاوره در زمینه: خانواده، مددکاری، روانسنجی، حقوقی، انتظامی، … استفاده نموده و تعداد ۴ هزار و ۳۱۴ پرونده به دوایر مددکاری کلانتری‌های سطح استان مراجعه نموده که ۱۶۴۶ پرونده معادل ۷۴ درصد پرونده‌ها به مصالحه منجر و علاوه بر این، تعداد بیش از ۲۲ هزار جلسه مشاوره نیز برگزار شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی آرامش نیروی انتظامی استان قزوین واقع در: میدان ولیعصر-سرپل طالقانی-ابتدای بلوار مدرس - جنب ستاد ترخیص نیروی انتظامی- تلفن ۰۲۸۲۱۸۲۴۳۱۴ همه روزه آماده ارائه خدمات مشاوره به صورت حضوری و تلفنی از طریق سامانه پلیس پاسخگو به شماره ۰۹۶۵۸۰ در زمینه‌های روانشناختی، خانوادگی، ازدواج، تحصیلی حقوقی و انتظامی و.... به همشهریان عزیز است.