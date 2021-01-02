۱۳ دی ۱۳۹۹، ۹:۴۸

طی ۲ ماه؛

هفتمین خبرنگار افغان ترور شد

با کشته شدن یکی از خبرنگاران ولایت غور، شمار خبرنگاران افغان که طی ۲ ماه گذشته به طور هدفمند ترور شده‌اند؛ به ۷ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقام‌های محلی ولایت «غور» از ترور «بسم‌الله عادل ایماق» خبرنگار افغان خبر می‌دهند.

این رویداد در حومه شهر فیروزکوه ولایت غور و به دست تفنگداران ناشناس اتفاق افتاده است.

وی نزدیک به ۱۰ روز پیش، در صفحه فیسبوکش از این‌که تهدیدها مبنی بر به قتل رساندنش جدی نگرفته شده؛ انتقاد کرده بود.

با کشته شدن ایماق، تعداد ترورهای هدفمند خبرنگاران افغان طی ۲ ماه اخیر، به ۷ مورد رسیده است.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به خبرنگارن افغان را نپذیرفته حال آنکه دولت کابل انگشت اتهام را به سمت طالبان نشانه می‌رود.

مریم خرمایی

