هفتمین خبرنگار افغان ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامهای محلی ولایت «غور» از ترور «بسمالله عادل ایماق» خبرنگار افغان خبر میدهند.
این رویداد در حومه شهر فیروزکوه ولایت غور و به دست تفنگداران ناشناس اتفاق افتاده است.
وی نزدیک به ۱۰ روز پیش، در صفحه فیسبوکش از اینکه تهدیدها مبنی بر به قتل رساندنش جدی نگرفته شده؛ انتقاد کرده بود.
با کشته شدن ایماق، تعداد ترورهای هدفمند خبرنگاران افغان طی ۲ ماه اخیر، به ۷ مورد رسیده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به خبرنگارن افغان را نپذیرفته حال آنکه دولت کابل انگشت اتهام را به سمت طالبان نشانه میرود.
