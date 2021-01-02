۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۲۰

با صدور بیانیه ای؛

حزب الله لبنان درگذشت آیت الله «مصباح یزدی» را تسلیت گفت

حزب الله لبنان امروز شنبه با صدور بیانیه ای درگذشت آیت الله «مصباح یزدی» را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان امروز شنبه به دنبال درگذشت آیت الله «مصباح یزدی» بیانیه‌ای را صادر و در آن، این اتفاق را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش، در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب اسلامی و خانواده آیت الله شیخ محمد تقی مصباح یزدی عمیقاً تسلیت می‌گوئیم. آیت الله مصباح یزدی، فقیه، اندیشمند و عارفی بزرگ بود.

حزب الله لبنان در این بیانیه همچنین تأکید کرده است: با این ضایعه، امت اسلامی یکی از انسان‌های صالح و مخلص را از دست داد. این فقیه مجاهد عمر خود را در خدمت اسلام، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی سپری کرد.

در بیانیه حزب الله لبنان در این خصوص همچنین آمده است: باید گفت که مجاهدان در لبنان از عنایات و نیز یاری آیت الله شیخ محمد تقی مصباح یزدی در مراحل بسیاری بهره بُردند.

