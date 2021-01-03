سلیمانی وار در میدان نبرد می مانیم/ماجرای سرکشی سردار از«کوه سرخ»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: «سردار سلیمانی» تنها یک نام نیست بلکه دنیایی از اخلاص عمل، شجاعت و معرفت است. دنیای سلیمانی دنیایی آغشته از ولایت مداری و ولایت پذیری بود.

فرمانده ای دلاور که امروز نامش در سطح بین الملل می‌درخشد. کسی که خودش را سرباز می‌خواند اما سردار دل‌ها بود. یک سال از شهادتش گذشت اما خونش هنوز خشک نشده و کوچک و بزرگ برایش سوگواری می‌کنند.

اگرچه یک سال در غم نبود سردارمان می‌سوزیم اما دلمان گرم است که امروز سلیمانی های زیادی در گوشه گوشه دنیا پرچم به دست گرفته و راه این شهید بزرگوار را ادامه می‌دهند.

بنابراین دشمن باید بداند با ریختن خون شهید سلیمانی نه تنها به هدفش نرسیده بلکه ایرانی قوی‌تر شکل گرفته است. ایرانی که مردمانش برای هدف سردار سلیمانی زره به تن کرده و با گام‌هایی پولادین آماده مبارزه هستند.

علی بینوایی از جمله رزمندگان دفاع مقدس بوده که چند سالی را در کنار سردار دل‌ها هم رزم بود و امروز هم سلیمانی وار آماده نبرد با دشمن است. ساعتی را پای گفت گو با این رزمنده می‌نشینیم تا از اخلاق و سیره زندگانی این شهید وارسته سخن بگوید.

پای صحبت رزمنده

این رزمنده دفاع مقدس در گفت و گو با مهر بیان کرد: طی سال‌های ۷۲ تا نیمه سال ۷۴ در تیپ ۳ انصار الرضا (ع) مشغول خدمت بودم.

وی که بنا به گفته خودش طی این سال‌ها چندین مرتبه توفیق دیدار با سردار سلیمانی را داشته است، اظهار کرد: طی آن سال‌ها تیپ ۳ انصار الرضا (ع) ماموریت برقراری امنیت جنوب شرق کشور را بر عهده داشت.

بینوایی ادامه داد: قرارگاه قدس به فرماندهی سردار سلیمانی در زاهدان مستقر بوده و ایشان همزمان فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بود.

این هم رزم سردار سلیمانی ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری، سردار سلیمانی را مأمور کردند تا قرارگاه قدس را در زاهدان تشکیل داده و از نیروهای سپاه از جنوب خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان و برخی از هرمزگان در کنترل عملیاتی قرارگاه قدس قرار گرفتند.

بینوایی با بیان اینکه این مأموریت از سال ۷۰ تا اواسط سال ۷۴ انجام شد، اظهار کرد: طی این مأموریت‌ها علاوه بر ایجاد امنیت پایدار در شهرها، صحراهایی که در دست اشرار مسلح بود، پاکسازی شد.

برگی از خاطرات سردار

وی با اشاره به خاطراتش با شهید سلیمانی بیان کرد: ۱۰ روز از استقرار ما در منطقه سرخ کوه می‌گذشت که سردار برای سرکشی آمدند.

بینوایی با بیان اینکه همان شب اشرار بدون اطلاع از استقرار نیروها، در اطراف مقر پرسه می‌زدند، اظهار کرد: سردار سلیمانی برای بررسی وضعیت به دیدبانی رفته و متوجه بی اطلاعی اشرار از حضور ما در مقر شدند.

وی با بیان اینکه نیروهای ما اصرار داشتند که همان شب با اشرار درگیر شوند، افزود: بعد از اینکه منور زدیم و آسمان روشن شد، اشرار بی هدف به سمت کوه‌ها تیر اندازی کردند.

بینوایی افزود: موفق شدیم تعدادی از نیروهای اشرار را زخمی کنیم، تعدادی هم کشته و عده‌ای هم متواری شدند.

این رزمنده دفاع مقدس و هم رزم شهید سلیمانی ادامه داد: بعد از این درگیری‌ها ساعاتی را با سردار سلیمانی به صحبت نشستیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی سردار سلیمانی بیان کرد: اخلاص عمل در گفتار و رفتار از مهم‌ترین ویژگی‌های سردار بود.

مروری بر اخلاقیات سردار

بینوایی حسن و اخلاق نیکو را از دیگر اخلاقیات سردار سلیمانی دانست و افزود: شهید سلیمانی برای امنیت نیروها، خودش را به خطر می‌انداخت.

این هم رزم سردار سلیمانی با بیان اینکه سردار سلیمانی در تمام کارهایش رضایت خداوند را در نظر می‌گرفت، اظهار کرد: مسئولیت‌های این شهید وارسته در هر مکان و زمان با رضایت کامل مردم همراه بود.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی به دنبال شهادت بود و از آن واهمه‌ای نداشت، افزود: شهادت شهید سلیمانی باعث قوی‌تر شدن جبهه مقاومت شد.

بینوایی بیان کرد: شهید سلیمانی همواره خط ولایت را دنبال می‌کردند و بر ما واجب است که مسیر ایشان را ادامه دهیم.

گرچه مرد میدان مبارزه آسمانی شد اما امروز صدها سلیمانی بر روز زمین راه و مسیرش را دنبال می‌کنند. امروز پیر و جوان و خرد و کلان در نقاط مختلف کشور و حتی دنیا، سلیمانی وار قدم بر می‌دارند تا دشمن را بیش از پیش خوار و زبور کنند.