سردار سلیمانی در دشمنی با کفر خالص بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی شامگاه شنبه در ارتباط زنده با سیمای گلستان اظهار کرد: ویژگی بارز و ممیز شخصیت حاج قاسم سلیمانی اخلاص وی بوده و این اخلاص پشتوانه عمل ایشان قرار گرفت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب و سایر بزرگان از جمله مرحوم آیت الله مصباح یزدی، رمز توفیقات حاج قاسم را اخلاص وی برشمردند.

قمی بیان کرد: مهم ترین ویژگی برجسته که در شخصیت سردار سلیمانی تمایز و تفاوت آفرید و سبب فتح قلب ها و جنگ ها شد، اخلاص حاج قاسم است.

وی خطاب به جوانان گفت: شهدا ستاره‌های هدایت بوده و با کمک آنها می توانید مسیرهای پیش رو را با موفقیت طی کنید که یکی از این ستاره‌ها حاج قاسم سلیمانی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه باید اخلاص را در عمل جستجو کرد، اضافه کرد: حاج قاسم اهل مجاهدت و عمل بود، ایشان ساعی و کوشا بوده و مجاهدت شبانه‌روزی داشت اهل قیام و جهاد بود و اعمال خود را خالص کرده و بدون منفعت کار انجام می داد.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی در دشمنی با کفر خالص و در خدمت به مردم خالص بود و با کسی تعارف نداشت، افزود: کار سخت پذیرفتن، بدون پیش شرط کار کردن و کمک به مردم در خفا از ویژگی‌های سردار سلیمانی بود.