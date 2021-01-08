تولید لپ تاپ های جدید ال جی با شارژ باتری ۱۹.۵ ساعته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، باتری‌های این لپ تاپ ها که به سرعت شارژ می‌شود برای ۱۹.۵ ساعت قابل استفاده خواهد بود و سرعت شارژ آنها نیز بالا اعلام شده است. نسبت بصری ۱۶ به ۱۰ نمایشگر نیز از جمله ویژگی‌های این لپ تاپ ها خواهد بود.

ال جی در مجموع ۵ لپ تاپ را ازسری گرام عرضه می‌کند. گرام ۱۷ اینچی مدل ۱۷Z۹۰P، گرام ۱۶ اینچی مدل ۱۶Z۹۰P، گرام ۱۴ اینچی مدل ۱۴Z۹۰P، گرام ۱۶ اینچی قابل تبدیل به تبلت مدل ۱۶T۹۰P و گرام ۱۴ اینچی قابل تبدیل به تبلت مدل ۱۴T۹۰P.

مدل‌های ۱۶ و ۱۷ اینچی این لپ تاپ ها دارای باتری ۸۰ واتی هستند که با یک بار شارژ به مدت ۱۹.۵ ساعت قابل استفاده هستند. وزن سبک‌ترین لپ تاپ که ۱۴ اینچی است یک کیلوگرم و وزن سنگین‌ترین لپ تاپ که ۱۷ اینچی است به ۳ کیلوگرم می‌رسد.

در لپ تاپ‌های یادشده از تراشه‌های نسل یازدهم اینتل همراه با کارت‌های گرافیک سازگار با فناوری تشخیص چهره و حداکثر ۱۶ گیگابایت رم استفاده شده است. قیمت و زمان عرضه این لپ تاپ ها هنوز مشخص نشده است.