مستند سازی فرآیند آزمون سراسری قرآن و عترت انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال رضویزادگان، مسئول کمیته دبیرخانه نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کمیته دبیرخانه تمامی فعالیتهای دبیرخانهای اعم از ارتباطات با سازمانها، مؤسسات و نهادهای دیگر را انجام میدهد. در واقع این کمیته فعالیتهای پشت صحنه آزمون را انجام میدهد.
وی افزود: امسال به مانند سال گذشته، در نوزدهمین دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مستقل اقدام به برگزاری آزمون کرده است و دستگاههای دیگر بطور مستقیم در برگزاری مشارکت ندارد.
رضویزادگان تصریح کرد: برخی دستگاهها از امکانات در نظر گرفته شده استفاده میکنند و قرآن آموزان خود را در آزمون سراسری شرکت میدهند.
وی در مورد تغییرات دبیرخانهای آزمون سراسری قرآن و عترت نسبت به سالهای گذشته، بیان کرد: با توجه به اینکه امسال آزمون به صورت مجازی برگزار میشود، نوع کار تغییرات بسیاری پیدا کرده و البته دشواریهای خاص خود را داراست. از این حیث سخت شده که آزمونها حضوری نیست و ارتباطاتی که لازم بوده به خاطر برگزاری حضوری ایجاد شود را شاهد نیستم. از آن طرف وقتی آزمون مجازی شده است نوع برگزاری تغییر پیدا میکند و پشتیبانی فنی و سایبری بسیار بیشتر میشود.
مسئول کمیته دبیرخانه نوزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مستندسازی آزمون در این کمیته اظهار کرد: قطعاً یکی از اقدامات این کمیته مستندسازی فرایند آزمون و اطلاعات آن است. ان شاالله پس از برگزاری آزمون فرآیند آزمون را جمعآوری و مستندسازی میکنیم.
وی در خصوص مستندات ادوار گذشته آزمون سراسری قرآن و عترت گفت: این مستندات صورت گرفته و در دبیرخانه آزمون موجود است.
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