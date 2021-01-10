استقلال شانس خوبی برای پیروزی در دربی دارد

محمدرضا مهران پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی روز دوشنبه بین استقلال و پرسپولیس به طور حتم حساس‌ترین بازی نیم فصل نخست است. پرسپولیس هفته‌هاست پیروز نشده و این موضوع هم برای آنها تولید استرس می‌کند و هم ایجاد انگیزه. بستگی به این دارد که سرمربی سرخ پوشان چطور این شرایط مدیریت کند.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: البته دربی سرخابی‌ها همیشه در جای خود حساسیت بالایی دارد و این مسابقه به هیچ وجه شرایط بازی‌های دیگر را ندارد. حال و هوای دربی را تنها بازیکنانی که این تجربه را دارند درک می‌کنند. شرایط دو تیم قبل از بازی تعیین کننده جریانات این بازی نیست و این حوادث و اتفاقات درون بازی است که ممکن است روند این بازی را مشخص کند.

وی اضافه کرد: در تاریخ دربی‌ها به کرات دیده می‌شوند تیم‌هایی که قبل از مسابقه در جایگاه پایین‌تری در جدول بودند، کیفیت پایین‌تری داشتند و حتی در جریان بازی هم به مراتب ضعیف‌تر از حریف بودند اما توانسته‌اند در این بازی پیروز شوند. لذا چنین تجربه‌ای می‌گوید نباید از قبل درباره این بازی خیلی پیش داوری کرد.

هافبک پیشین آبی پوشان بیان داشت: نقطه قوت دو تیم درون دروازه آنهاست و نقطه ضعف مشترک هم خط دفاعی است که هنوز به استحکام لازم نرسیده است. اما نقطه برتری استقلال به پرسپولیس، خط حمله است. آبیها در این منطقه از مهاجمانی آماده، گلزن و باتجربه بهره می‌برند اما پرسپولیس با کمبود بازیکن در خط حمله مواجه است.

مهران پور تاکید کرد: اگر قرار باشد بازی مطابق آنچه روی کاغذ پیش بینی می‌شود پیش برود، استقلال باید برنده این بازی باشد؛ اما ممکن است در جریان بازی اتفاقات دیگری روی دهد.