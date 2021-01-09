تذکرات جدی یحیی به بازیکنان پرسپولیس در آستانه دربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران تمرین امروز خود را برای حضور در دربی نود و چهارم پایتخت را از ساعت ۱۲ در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کردند.

* تیم فوتبال پرسپولیس یکی از مهمترین جلسات تمرین خود پیش از دربی را امروز بعد از صحبت‌های یحیی گل‌محمدی آغاز کرد. اهمیت تمرین باعث شده بود که سرمربی در جریان فوتبال هدفمند و اجرای برنامه‌های تاکتیکی، با یادآوری‌های مکرر بر اجرای دقیق برنامه‌های مورد نظر فنی، تاکید کند.

* تمرین بعد از گرم کردن به آقا وسط در قالب سه گروه اختصاص داشت. مرور برنامه‌های تاکتیکی و فوتبال هدفمند نیز، دیگر بخش‌های تمرین یک ساعته پرسپولیس بود.

* در پایان تمرین امروز هم جشن کوچکی به مناسبت سالروز تولد امید عالیشاه از سوی اعضای تیم برای وی ترتیب داده شد.

* این تمرین با جشن تولد ۲۹ سالگی برای امید عالیشاه به پایان رسید.