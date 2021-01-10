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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۴

بانک مرکزی نیوزلند هک شد

بانک مرکزی نیوزلند هک شد

بانک مرکزی نیوزلند هک شده و به نظر می رسد برخی اطلاعات حساس شخصی و تجاری نیز فاش شده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک رزرو نیوزلند امروز اعلام کرد یکی از سیستم‌های اطلاعاتش هک شده است.

بانک مرکزی این کشور از یک سرویس اشتراک گذاری فایل برای ذخیره برخی اطلاعات حساس خود استفاده می‌کرد. طبق اطلاعات موجود هکرها به این سیستم دسترسی یافته‌اند.

آدریان اور رئیس بانک رزرو نیوزلند اعلام کرد این هک کنترل شده اما مدتی طول می‌کشد تا گستره وسیع آن مشخص شود.

او در بیانیه‌ای گفت: ماهیت و گستره اطلاعات هک شده هنوز مشخص نیست اما احتمالاً شامل برخی اطلاعات حساس شخصی و تجاری باشد.

در ماه آگوست ۲۰۲۰ اپراتور بورس اوراق بهادار این کشور نیز با حملات سایبری روبرو شد.

شرکت InPhySec که مسئولیت بررسی حملات سایبری را برعهده گرفته بود، اعلام کرد پیچیدگی و استمرار این حملات در نیوزلند بی سابقه بوده است.

کد مطلب 5118228
شیوا سعیدی

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