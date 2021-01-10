به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قطر ایرویز و سعودی ایرلاینز پروازهای مستقیم خود به دوحه و ریاض را از روز دوشنبه به عنوان بخشی از توافق کنار گذاشتن بایکوت ۳ ساله قطر، از سر می‌گیرند تا آسمان این دو کشور رسماً به روی هم بازگشایی شود.

توئیتر رسمی هواپیمایی قطر اعلام کرد از روز دوشنبه پروازهای خود به ریاض را از سر می‌گیرد و پرواز به جده و دمام را به ترتیب از ۱۴ ژانویه و ۱۶ ژانویه مجدداً برقرار خواهد کرد. در این بیانیه اعلام شد که در این پروازها از هواپیماهای پهن‌پیکری مانند بوئینگ ۳۰۰-۷۷۷ و ۸-۷۸۷ و ایرباس ای ۵۰ استفاده خواهد شد.

این ایرلاین در توئیتر خود اضافه کرد: ما برای از سرگیری روابط قدرتمند خود با شرکای تجاریمان در عربستان سعودی مشتاق هستیم.

هواپیمایی سعودی هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از بازگشت پروازهای ریاض و جده به دوحه از روز دوشنبه خبر داد.