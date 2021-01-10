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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۱۹

به صورت مجازی؛

دومین نشست تخصصی دین و کودک برگزار می شود

دومین نشست تخصصی دین و کودک برگزار می شود

قم- دفتر پژوهش‌های دینی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم، دومین نشست تخصصی دین و کودک را به صورت مجازی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی دین و کودک با عنوان «تقویت تفکر در دوره دوم رشد (۷ تا ۱۲ سال)» دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۳، به همت دفتر پژوهش‌های دینی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم و با همکاری اداره کل کتابخانه‌های استان قم به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست حامد حجتی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم و رضا دژبخش، پژوهشگر قرآنی حوزه کودک و نوجوان و عضو علمی مجمع مدارس قرآن و عترت دانشگاه تهران حضور دارند.

در این نشست درباره مراتب و دوره‌های رشد کودکان و نوجوانان از منظر قرآن کریم و دین بحث خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این نشست می‌توانند از طریق اسکای روم اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم به نشانی www.skyroom.online/ch/nahaad/qompl استفاده کنند.

گفتنی است اولین نشست تخصصی دین و کودک ۲۹ آذر ماه برگزار شده بود.

کد مطلب 5118334

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