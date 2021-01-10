پرونده «معین شریفی» پیچیده است/ به سرنخ های مهمی رسیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی مروتی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: پرونده معین شریفی کوهنورد گمشده در جنگل کردکوی در دست بررسی بوده و به سرنخ‌هایی رسیده ایم که پیگیری آنها زمان بر است.

وی با بیان این که این پرونده توان ما را گرفته است، افزود: این فرد، ابعاد شخصیتی پیچیده داشته و تمام کارهای فنی و اطلاعاتی لازم انجام شده است.

مروتی گفت: بارها به مسئولان اعلام شده تا در ورودی جنگل کردکوی دوربین کنترلی نصب شود که حوادثی از این قبیل روی ندهد اما متأسفانه این عمل انجام نشده است.

۲۵ شهریور ماه بود که گمشدگی «معین شریفی» جوان ۳۶ ساله کردکویی به نیروی انتظامی و هلال احمر گزارش شد.

این جوان کوهنورد، برای پیاده‌روی به مناطق بالادست پارک جنگلی کردکوی رفت که از آن زمان مفقود شده و بعد از چهار ماه جستجو هنوز رد و نشانه‌ای از وی به دست نیامده است.