تسلط و اشراف کاملی در خلیج فارس داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا با موضوع «بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس در سالگرد بازداشت تفنگداران دریایی آمریکا» حضور یافت.

دریادار تنگسیری در این برنامه در پاسخ به سوالی در خصوص امنیت خلیج فارس و تحولات منطقه آمریکا، اظهار داشت: خلیج فارس در امنیت کامل است و اگر این امنیت را نیرویی بخواهد به هم بزند، فرامنطقه‌ای‌ها هستند که از جاهای دور به خانه ما در خلیج فارس آمده‌اند.

وی افزود: امروز ما یک تسلط کامل بر خلیج فارس و اشراف کاملی در کل خلیج فارس داریم. حضور دائمی برادران بسیج دریایی ما باعث شده که ما یک اشراف کامل را از لحاظ نیروی انسانی در منطقه داشته باشیم؛ ضمن اینکه رصد اطلاعاتی ما با رادارها و سامانه‌های الکترونیک و الکترواپتیک وجود دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: وقتی دشمن از ورودی تنگه هرمز وارد می‌شود، ما رصد می‌کنیم و قانون کنترل باند را انجام می‌دهیم. دشمن اصلاً به آب‌های ما وارد نمی‌شود و تا زمانی که از منطقه خارج شود در رصد اطلاعاتی ما قرار دارد؛ همچنین ما هر بار که آماده رزمایش می‌شویم، دشمن توان عملیاتی و موشکی و شناوری ما را می‌بیند و همین‌ها بازدارنده است.

دریادار تنگسیری با تاکید بر اینکه بازدارندگی، سیاسی نیست و باید فقط مقابل دشمن صف‌آرایی کنیم، افزود: اگر صف‌آرایی کردیم و توانی فراتر از آن‌ها به صحنه آوردیم، این موجب عقب‌نشینی دشمن می‌شود و خیال نکنیم که از لحاظ سیاسی می‌توانیم موجب عقب‌نشینی دشمن شویم.

وی در پاسخ به آن دسته از افراد که می‌گویند «برجام» سایه جنگ را از کشور دور کرد، گفت: رزمایش‌ها و آمادگی‌هایی که روز به روز به رخ دشمن می‌کشیم، اثر گذاشت و سایه جنگ را از ملت ما دور کرد. رزمنده‌هایی که در جبهه‌های دریایی صف‌آرایی می‌کنند، سایه جنگ را از کشور دور می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پاسخ به سوالی پیرامون تحرکات منطقه‌ای کشورهایی چون امارات و بحرین، اظهار داشت: آمریکایی‌ها در راهبرد امنیت خلیج فارس مانده‌اند و ما در مرحله اول، دشمن را در راهبردش متوقف کرده‌ایم و خلیج فارس محل امنی هست.

دریادار تنگسیری تاکید کرد: آمریکا باید از منطقه خلیج فارس برود و راهی غیر از خالی کردن منطقه ندارد و آمریکایی‌ها در آینده نمی‌توانند در منطقه دوام بیاورند. خلیج فارس متعلق به ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس است و خانه ما و کشورهای مسلمان جنوب خلیج فارس است.

وی در این برنامه در پاسخ به پرسشی پیرامون توقیف نفتکش کره‌ای که اخیراً توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد اظهار داشت: این کشتی بنا به درخواست بنادر و دریانوردی هرمزگان و حکم قوه قضائیه توقیف شد و ما هم مجری حکم قوه قضائیه بودیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: یک مورد آلودگی در جنوب غربی تنب کوچک در زمان تاریکی هوا رخ داده و صبح که منطقه رصد شده است، مسئولان ذی‌ربط متوجه این موضوع شده‌اند که از آن مسیر فقط این کشتی عبور کرده بود و لذا متوقف شد.

دریادار تنگسیری ادامه داد: این کشتی مسئله زیست‌محیطی در منطقه ایجاد کرده و حکم قضائی دارد و بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان این کار صورت گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون سابقه آلودگی زیست‌محیطی در خلیج فارس نیز اظهار داشت: آلودگی سابقه داشته است؛ همچنین یک کشتی که با یکی از سکوهای نفتی ما تصادم و آن را خراب کرده بود از سوی ما توقیف شد و خسارتی که وارد کرده بودند را از آن‌ها دریافت کردیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: یک کشتی هندی نیز آلودگی زیست‌محیطی ایجاد کرده بود که ما آن را گرفتیم. ما سابقه زیادی از کشتی‌هایی داریم که تخلف کرده بودند که آن‌ها را گرفتیم. کشتی انگلیسی هم چندین تخلف را انجام داده بود و «ای آ اس» خود را خاموش کرده بود و جواب ما را نمی‌داد و از مسیر ی به داخل می‌آمد که مسیر خروجی است و این‌ها تخلف است.

دریادار تنگسیری تاکید کرد: ما باند ورودی را کنترل می‌کنیم و شناورهایی که قصد عبور دارند، باید جواب بدهند، رادارشان روشن باشد و قوانین را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند، تخلف محسوب می‌شود؛ لذا آن‌ها را می‌گیریم و تذکر می‌دهیم و بعد رها می‌کنیم؛ بعضی‌هایشان هم تا زمانی که موضوع روشن نشده باشد، باید دادگاه مسئله‌شان را پیگیری کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی پیرامون جزئیات دستگیری تفنگداران آمریکایی توسط سپاه و پنجمین سالگرد این اتفاق، اظهار داشت: آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، کانادایی‌ها و استرالیایی‌ها در خلیج فارس ضرب دست ما را خورده‌اند. آمریکایی‌ها در سال ۸۲ در شمال خلیج فارس می‌خواستند به ورودی اروند بیایند؛ شناور آن‌ها حامل چهار آمریکایی و دو کویتی بود که ما آن را گرفتیم و بعد از ۷۲ ساعت پس از گرفتن تعهد آزادشان کردیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: در سال ۸۳، هشت کلاه‌سبز انگلیسی که مدعی بودند خیلی آدم‌های زبده‌ای هستند، با بهترین تجهیزات با دو قایق توسط بچه‌های ما دستگیر شدند و هم شناورها و هم سلاح‌هایشان را نگه داشتیم و افرادشان را هم از طریق سفارت فرستادیم. سال ۸۶ هم ۱۵ ملوان انگلیسی را گرفتیم و قایق و سلاح‌هایشان را نگه‌داشتیم و افرادشان را رها کردیم.

دریادار تنگسیری همچنین با اشاره به دستگیری ۲۴ کانادایی، اظهار داشت: با سردار باقری که آن موقع مسئول عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بود، تماس گرفتم و ایشان گفتند که فعلاً نگه‌شان دارید تا به شما بگویم چه کار کنید و بعد گفتند که رهایشان کنید. این افراد چنان ترسیده بودند که وقتی روی این کشتی که کاپیتانش سوریه‌ای بود رفتیم، می‌گفت شما چه کار کرده‌اید که این‌ها اینقدر و وحشت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ما هر بار به آن‌ها نزدیک می‌شویم، این‌ها خودشان را می‌بازند، گفت: داستان سال ۹۴ نباید از اذهان جوانان ما حذف شود، چون یک غرور ملی بود و من آن را یک نقطه عطف در تاریخ نظامی کشورمان می‌دانم و باید بماند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه با اشاره به جمع کردن لاشه‌های پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک توسط نیروی دریایی اظهار داشت: این هم یکی از نقطه عطف‌های نظامی ما هست. باید لاشه‌هایی از این پهپاد را پیدا کرده و می‌آوردیم تا ثابت کنیم این پهپاد در آب‌های ما بوده است. آن روز دریا آن‌قدر مواج و هوا آن‌قدر مِه بود که هیچ شناوری به دریا نمی‌رفت. من با فرمانده پایگاه جاسک تماس گرفتم و گفتم باید به هر طریقی که شده آثاری از این پهپاد را پیدا کنید.

دریادار تنگسیری افزود: نیروها با پنج فروند شناور حرکت کردند و تعریف می‌کردند که ما پنج فروند، همدیگر را نمی‌توانستیم ببینیم، چون دریا خراب و مواج بود. بعد از مدتی، فرمانده پایگاه تماس گرفت و گفت که ما با یکی از شناورهایمان قطع ارتباط کرده‌ایم و احتمالاً اتفاقی برایش افتاده است و من گفتم که این [یافتن لاشه پهپاد متجاوز] واجب‌تر از هر چیزی است؛ ادامه مسیر بدهید و لاشه‌های این پهپاد را پیدا کنید.

وی افزود: بلافاصله یک شناور فرستادیم تا آن را پیدا کنند و رفتند و به لاشه رسیدند و گفتند که مختصات پهپاد در آب‌های ما است. ما هرچه گشتیم این قایق‌مان که دو نفر از رزمندگان ما در آن بودند را پیدا نکردیم. این قایق در عمق ۸۱ متری غرق شده بود و بچه‌ها هم از ساعت ۸:۳۰ چیزی حدود ۱۴ کیلومتر را ۹ ساعت شنا کردند و ساعت پنج غروب به ساحل رسیدند و تماس گرفتند که ما زنده هستیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به پیدا شدن این شناور، اظهار داشت: این شناور را روز بعد در عمق ۸۱ متری پیدا کردیم و دیدیم که همه سلاح‌های درونش و حتی جیب خشاب‌ها و گلوله‌های ۱۰۷ که درونش است با جعبه‌اش هنوز سالم است. ظرف ۲۴ ساعت این شناور عملیاتی شد و این هم جزو امدادهای خداوند بود.

دریادار تنگسیری در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان رویارویی نظامی ایران با هر نیروی نظامی دیگر در خلیج فارس، گفت: ما جنگ مقابل آمریکایی‌ها را یک جنگ ناهم‌تراز و نامتقارن تعریف می‌کنیم و برای همین بسیج دریایی را تعریف کرده‌ایم.

وی افزود: کار بسیج دریایی در زمان صلح این است که از شرف و ناموس و کشورش حراست کند. برادران اهل سنت و تشیّع ما و جوانان با غیرت ایرانی ما با آغوش باز پذیرفتند و لبیک گفتند. در سیل خوزستان ۳۰۳ فروند شناور را به آنجا بردیم که بیش از ۱۷۰ شناور آن مربوط به بسیج دریایی بود و تعداد قابل توجهی از آن‌ها برادران اهل سنت بودند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه ۵۳۸ ناوگروه را از بسیج دریایی ساماندهی کرده‌ایم و هر ۴۰ فروند قایق یک ناوگروه و هر ۱۰ فروند لنج یک ناوگروه می‌شود، گفت: تا الان ۱۳ هزار و ۵۸۴ شناور و لنج و قایق را سازماندهی کرده‌ایم و ۱۱ هزار و ۸۴ قایق ودو هزار و ۵۰۰ لنج را در جنوب و شمال کشور سامان داده‌ایم.

دریادار تنگسیری با بیان اینکه در مورد صید ترال ابتدا ۲۵ شناور خارجی را گرفتیم که در صیدگاه‌های ممنوع صید می‌کردند، گفت: ترال یا کف‌کش تمام مرجان‌های کف دریا را از بین می‌برد و اگر این مرجان نباشد، کف دریا به خاطر امواج و افزایش سرعت آب، مانند بیابان می‌شود و ماهی‌ها نمی‌توانند تخم‌گذاری کنند و لذا از آنجا کوچ می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما نیازمند این بسیجی‌ها هستیم و الان ۳۵ هزار و ۸۴۶ نفر را سازمان داده‌ایم و در فاز بعدی ۵۰۰ فروند شناور سنگین و غیر سنگین را شناسایی کرده‌ایم، گفت: در فاز بعد به اقیانوس می‌رویم. ما مانع صید صنعتی نیستیم و می‌گوییم که اولاً نباید خارجی‌ها در آب‌های ما ماهی بگیرند و ثانیاً جایی بروند که تورشان به کف نرسد و رزق دریانورد و ملوان ما را نبرند و موجب بیکاری ملوانان نشوند. ایرانی‌ها از قدیم دریانورد و جزو ملت‌هایی بوده‌اند که دریا را تصاحب کرده‌اند.