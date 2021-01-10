به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اثر وقوع تیراندازی در لس آنجلس آمریکا، چند نفر کشته و زخمی شدند.

بر اساس گزارش مقام‌ها ی محلی، این تیراندازی در منطقه «بالی هایتس» (Boyle Heights) روی داده و بر اثر آن یک نفر کشته و ۶ تن دیگر نیز زخمی شدند.

پلیس لس آنجلس آمریکا در این باره اعلام کرد که ضارب موفق به فرار از صحنه جُرم شده است؛ اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

تا کنون جزئیات بیشتری درباره این حادثه اعلام نشده است.

این در حالیست که دیروز تیراندازی در شهر «شیکاگو» واقع در ایالت «ایلینوی» نیز به کشته شدن ۵ نفر منجر شد.

ضارب که بعداً در درگیری با پلیس از پای درآمد؛ به طور بی‌هدف شروع به تیراندازی کرد. از ۷ نفری که هدف گلوله قرار گرفتند، فقط ۲ نفر جان سالم به در بردند.

«جیسون نایتنگل» حین ورود به لابی آپارتمانی در یکی از محله‌های شیکاگو، پیش از آنکه بدون هیچ گونه هشدار قبلی شروع به تیراندازی کند؛ درخواست استفاده از تلفن همراه را داشته است.

یکی از مقتولین، نگهبان ساختمانی است که جنایت در آن به وقوع پیوست و پیش از شروع تیراندازی خواستار خروج ضارب شده بود.