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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

یک پرسپولیسی محروم در هفته یازدهم لیگ برتر

یک پرسپولیسی محروم در هفته یازدهم لیگ برتر

با اعلام سازمان لیگ یک عضو تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم نمی‌تواند تیم خود را همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی به شرح زیر است:

امید محمدی فرحانی ۴ اخطاره استقلال خوزستان

محسن خلیلی مدیر تیم کارت قرمز پرسپولیس

سلمان تاجدار مربی کارت قرمز، عرفان جمشیدی کارت قرمز پیکان

دینگو جوئل تورس گارسته ۴ اخطاره حامد طباطبایی مربی ۲ اخطاره چادرملو

محمدرضا رئوفی منش کارت قرمز مس شهربابک

دیدار دو تیم ملوان و چادرملو اردکان با حکم کمیته انضباطی فقط با حضور بانوان تماشاگر برگزار می شود و تماشاگران مرد در این دیدار حق حضور ندارند.

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

کد مطلب 6992998

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