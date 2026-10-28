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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

اسامی برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

اسامی برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی اعلام شد

اسامی برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان مرحله نهایی سی‌ویکمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵، پس از بررسی، تعیین رتبه و اعطای مدال در شورای برنامه‌ریزی المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد.

دارندگان رتبه‌های ۱ تا ۱۵ می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور درخواست صدور گواهی خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

نفرات اول تا پانزدهم مرحله نهایی سی‌ویکمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۵ که اسامی آنان در سایت مرکز المپیاد اعلام شده است و در زمان ثبت‌نام حائز شرایط بوده و تحصیلات خود در دوره کارشناسی را در ۸ نیم‌سال تحصیلی به اتمام رسانده‌اند، به منظور استفاده از آئین‌نامه‌های پذیرش با آزمون و بدون آزمون استعدادهای درخشان برای معرفی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی‌ارشد، لازم است از تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی مراجعه و فرم درخواست معرفی‌نامه را به صورت الکترونیکی تکمیل و ارسال کنند.

یادآوری می‌شود، جهت صدور معرفی‌نامه، ارسال گواهی موقت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی الزامی است.

متقاضیانی که در مرحله نهایی آزمون شرکت کرده و نتایج آنان اعلام شده است، در صورتی که درخواست رسیدگی مجدد به برگه‌های آزمون خود را دارند، می‌توانند از تاریخ ۱۶ تا ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ درخواست خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی olympiad@Sanjesh.org ارسال کنند.

کد مطلب 6993008

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