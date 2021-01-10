مهار آتش در پارک ملی گلستان/تیم مراقبت ۱۵ نفره در محل مستقر هستند

مهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: آتش سوزی در منطقه «زاو» پارک ملی گلستان که از شامگاه شنبه آغاز شده با همت و تلاش نیروهای محیط بانی، آتش بانی، همیاران و نیروهای مردمی روستاهای زاو بالا و پایین و توتی مهار شد.

وی افزود: به دلیل صخره ای بودن منطقه و وزش باد و جابجایی آتشِ مانده احتمالی، ۱۵ نفر از نیروهای جنگل بانی امشب در منطقه مستقر بوده تا از سرایت و شعله ور شدن آتش جلوگیری شود.

تیموری با بیان اینکه هنوز وسعت منطقه درگیر شده برآورده نشده است، گفت: در این حادثه بیشتر علف سوزی و برگ سوزی کف جنگل اتفاق افتاده و درختان آسیب چندانی ندیدند.

رئیس پارک ملی گلستان با اشاره به شرایط منطقه درگیر شده، عامل حریق را سهل انگاری انسانی دانست.

وی از مردم خواست با توجه به شرایط آب و هوایی و افزایش دما و وزش باد گرم در برافروختن آتش در جنگل خودداری کنند.

گفتنی است که صبح روز گذشته هم یک آتش سوزی در پارک ملی روی اتفاق افتاد که با تلاش محیط بانان و دیگر نیروهای مهار و اطفا شده بود.