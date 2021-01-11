هیچ دلیلی برای باقی ماندن نظامیان آمریکایی در خاک عراق وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «بدر الزیادی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که دلیلی برای باقی ماندن نظامیان آمریکایی در این کشور وجود ندارد.
وی افزود: این نظامیان، از خاک عراق برای اهداف غیررسمی استفاده می کنند و حضور آنها بعد از مصوبه پارلمان مبنی بر لزوم اخراج آمریکایی ها، توجیهی ندارد.
الزیادی تاکید کرد که زمان اخراج همه نظامیان خارجی و در صدر آنها نظامیان آمریکایی از عراق فرا رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر لزوم اخراج همه نیروهای خارجی از این کشور، پارلمان بر دولت عراق برای اجرایی کردن این مصوبه فشار می آورد.
الزیادی اضافه کرد: مردم عراق منتظر اجرایی شدن مصوبه پارلمان و نهایی شدن پرونده حضور نظامیان خارجی در کشورشان هستند.
این نماینده پارلمان عراق پیشتر نیز با اشاره به تواناییهای نظامی داخلی عراق، تأکید کرده بود: ما نیازی به بقای نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود نداریم. توافق امنیتی امضا شده میان واشنگتن و بغداد باید لغو شود.
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