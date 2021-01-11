به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدپور ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان مهدیشهر به میزبانی فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه یک هزار و ۳۲۰ توانخواه تحت پوشش این سازمان در مهدیشهر هستند، ابراز داشت: برای ارائه خدمات مطلوبتر، ارتقای سطح کمی و کیفی زندگی توانخواهان تلاش میشود.
وی بابیان اینکه حل مشکلات توانخواهان و کمک به بهبود اشتغال و معیشت آنها در دستور کار است، افزود: این توانخواهان در قالب ۹۷۰ نفر توانبخشی و ۳۵۰ نفر در حوزه اجتماعی از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه ۱۲ پرسنل اداری برای این سازمان در مهدیشهر خدمات لازم را به جامعه هدف ارائه میدهند، ابراز داشت: درواقع خط مقدم بهزیستی رضایتمندی و کیفیت خدمات است که برای مهدیشهر نیز انجام میشود.
ایزد پور در ادامه تصریح کرد: یک مرکز نگهداری بیماران روان، یک مرکز مشاوره، یک مرکز ترک اعتیاد و یک مؤسسه خیریه نیز در مهدیشهر فعال است که این مراکز نیز حداکثر توان خود را برای ارائه خدمات به کار بستند.
وی بابیان اینکه دستگاههای اجرایی شهرستان مهدیشهر نیز میبایست تمام همت و تلاش خود را برای حل مشکلات جامعه هدف به کار ببندند، افزود: قطعاً بدون همافزایی و همافزایی سایر نهادها و ارگانها نمیتوان قدم از قدم برداشت و این مستلزم همکاریهای دوجانبه بیشتری است.
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