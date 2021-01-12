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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۰۱

برگزاری شب شعر آئینی ویژه شهادت حضرت زهرا(س) در فرهنگسرای سرو

برگزاری شب شعر آئینی ویژه شهادت حضرت زهرا(س) در فرهنگسرای سرو

همزمان با ایام فاطمیه شب شعر آئینی ویژه شهادت حضرت زهرا (س) با حضور شاعران و دوست داران اهل بیت علیهم السلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فاطمیه و سوگواری شهادت صدیقه کبری، حضرت زهرا (س)، شب شعر آئینی با حضور شاعران و دوست داران اهل بیت علیهم السلام در فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود.

این مراسم با مشارکت کانون ادبی قلم فرهنگسرای سرو و حضور جمعی از شاعران نام آشنا در رثای حضرت زهرا (س) چهارشنبه ۲۴ دی ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن اجتماعات فرهنگسرای سرو برپا می‌شود.

یادآوری می‌شود مراسم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده و علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با تلفن ۸۸۸۸۱۸۷۹ تماس بگیرند.

فرهنگسرای سرو در خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم واقع شده و حضور همه علاقه مندان در این شب شعر آئینی آزاد است.

کد مطلب 5120174

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