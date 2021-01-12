به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در مراسم افتتاح زیر ساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه با اشاره به الزامات فرآیندهای الکترونیک گفت: ارائه خدمات آنلاین و الکترونیک سه مرحله اعم از احراز هویت، اعتبار سنجی اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال را شامل می‌شود؛ امروز با افتتاح سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه فرآیند احراز هویت به صورت آنلاین و هوشمند تحقق می‌یابد؛ همچنین لازم است این نوید را بدهم که در آینده‌ای نزدیک پیرامون اعتبار سنجی اسناد الکترونیکی نیز اخبار خوبی را ارائه خواهیم داد.

زارع پور با اشاره به خدمات متنوع و کثیری که طی یکسال گذشته در دوره شیوع کرونا به صورت آنلاین و هوشمند از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه شده است گفت: تا پیش از این انجام خدمات الکترونیکی قضائی مشروط به یک بار حضور در دفاتر خدمات قضائی برای انجام فرآیند احراز هویت بود، اما از این به بعد با افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه، دیگر تمام مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضائی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌پذیرد و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی حتی برای انجام فرآیند احراز هویت نیز نیازی به مراجعه حضوری به مراجع و مراکز قضائی ندارند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به مزایای سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه گفت: با عملیاتی شدن زیرساخت احراز هویت برخط در دستگاه قضائی علاوه بر اینکه امور قضائی مردم تسهیل و تسریع می‌شود، شفافیت فرآیندهای ناظر بر احراز هویت تحقق می‌یابد و همچنین زمینه‌های فساد نیز کاهش پیدا می‌کند و صیانت از حریم خصوصی مردم تحقق می‌یابد و بدین ترتیب یک گام مهم دیگر در جهت دادرسی عادلانه برداشته خواهد شد.

زارع پور با اشاره به فرآیند ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه گفت: از مرداد سال جاری با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر هوشمندسازی صددرصدی فرآیندهای قضائی، اقدامات و فرآیندهای مقتضی جهت ایجاد و تکمیل سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه آغاز شد و در همین راستا بالغ بر چهل جلسه کارشناسی در سطوح مختلف با حضور نخبگان و فعالان در شرکت‌های دانش بنیان برگزار گردید.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان داشت: برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه، از تمام شرکت‌های دانش بنیان که در این حوزه دارای سابقه بودند دعوت به همکاری کردیم و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش سند الزامات ما از سوی آن‌ها شروع به کار کردیم؛ البته در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات ما می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید.

وی با اشاره به تمایزات زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه با سامانه‌های مشابه گفت: در زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه، فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تأیید یا رد مواجه می‌شود حال آنکه در سایر سامانه‌های مشابه فرآیند پاسخ دهی به کاربر اندکی زمان می‌برد.

زارع پور خاطرنشان کرد: همه ایرانیان اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور صرفاً با داشتن شناسنامه می‌توانند از زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضائیه استفاده کنند.