به گزارش خبرنگار مهر، دهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با عنوان نقش فلسفه در علم روانشناسی و شکل گیری روان شناسی اسلامی با ارائه سمانه شیخ نظامی دانش آموخته دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی و مدرس دانشگاه فردا برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام سید احمد رهنمایی دانشیار گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، غباری بناب استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و فاطمه نصرتی استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به عنوان ناقد حضور دارند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی عباسی آغوی هم دبیری این جلسه را برعهده دارد.

دهمین کرسی ترویجی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ به صورت وبینار در آدرس www.yun.ir/mkorsi۱۰ برگزار می‌شود.