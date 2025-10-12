به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصّصی «ارتقاء پارادایمی در روش‌شناسی علوم پایه در افق هستی‌شناسی توحیدی» با رائه و نقد جمعی از صاحبنظران از سوی مرکز مطالعات فلسفه، علم و فنّاوری نفحات با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی صنایع دفاعی برگزار می‌شود.

حجّت‌الاسلام علیرضا ملااحمدی پژوهشگر دینی به عنوان ارائه دعوت، محمدجواد کاظمی پژوهشگر فلسفه فیزیک به عنوان ناقد، سیدمحمد کلانتریان پژوهشگر فلسفه و علم به عنوان ناقد و مجید محمدی به عنوان دبیر علمی جلسه سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در خیابان پاسداران نبش نیستان نهم، طبقه سوم برگزار خواهد شد.

‌