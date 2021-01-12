هیچ تضمینی برای اثربخشی بدون عارضه واکسن های آمریکایی کرونا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در نامه سرگشاده به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به اظهارات مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان جهانی بهداشت که گفته بود «کرونا را سیاسی نکنید» واکنش نشان داد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در این نامه یادآور شده است: ما مستقل هستیم و حق مسلم خود می‌دانیم که نسبت به رد واکسن‌هایی که دارای فناوری نامطمئن بوده و یا از آزمایش ایمنی یا از قابلیت اطمینان ناکافی برخوردار هستند تصمیم گیری کنیم.

وی در ادامه این نامه خاطرنشان کرده است: عوارض جانبی بالقوه دراز مدت این نوع واکسن آنقدر نامشخص است که حتی شهروندان آمریکایی «در صورت ابتلا به عوارض آن» مجاز به پیگیری قانونی از شرکت‌ها یا دولت نیستند.

مرندی در بخش دیگری از نامه خود به دبیر کل سازمان ملل متحد با طرح این پرسش که «چرا ما باید از کشورها یا شرکت‌هایی که کارایی و ایمنی کافی واکسن را اثبات نکرده‌اند، واکسن خریداری کنیم و سپس آنها را روی مردم کشورمان آزمایش کنیم؟» آورده است: سکوت سازمان‌های مدافع حقوق بشر غربی و نهادهای بین المللی در برابر تحریم‌های ظالمانه و وحشیانه آمریکا و برخی کشورهای غربی و محروم کردن مردم ایران از دسترسی به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز به خصوص در زمان پاندمی کووید ۱۹ پذیرفتنی نیست.

وی در فراز دیگری از نامه خود به گوترش آورده است: عدم موفقیت سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به تحریم‌های غیر انسانی آمریکا همان چیزی است که «سیاسی» شده است و ما آنچه که نسبت به آن باید محتاط باشیم تزریق واکسن آمریکایی mRNA به مردم است که این نوع واکسن با سرعت بی سابقه‌ای بر اساس فناوری که هرگز قبلاً مجوز نداشته تولید شده است.

در بخش دیگری از نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمده است: علی رغم همه این فشارهای ظالمانه، ایران طی چهار دهه گذشته موفق شده است با کمک شبکه مراقبت‌های بهداشتی نمونه توسعه‌ای برای غرب آسیا و فراتر از آن در ارتقاء و بهبود شاخص‌های بهداشتی باشد و دانشمندان ایرانی به سختی تلاش کرده‌اند تا واکسن‌های کرونا را تهیه و تولید کنند که اگر تحریم‌ها نبود زودتر موفق می‌شدند.

مرندی در پایان نامه خود خاطرنشان کرد: بسیار سپاسگزار خواهیم بود اگر تصمیمات ما را بیشتر سیاسی نکنید و با کمک به ما در دستیابی به همه تجهیزات پزشکی، فناوری‌های مورد نیاز، داروها و واکسن‌های قابل اعتماد برای کنترل این بیماری همه گیر، از ما حمایت کنید.