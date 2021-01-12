خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آب‌پخش از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های فوتبال استان بوشهر شناخته می‌شده و تیم‌های این شهر روزگاری به عنوان یکی از دو سه تیم برتر استان بوشهر بودند و در مسابقات استانی کم‌رقیب بودند.

اما سال‌ها است که فوتبال این شهر با افول روبرو بوده است و طی سال‌های اخیر تنها زمین چمن طبیعی این شهر نیز نابود شده و تیم‌های آب‌پخشی مسابقات رسمی خود را در دیگر شهرها برگزار می‌کنند.

به دنبال نابودی چمن آب‌پخش بسیاری از تیم‌های فوتبال آب‌پخش نیز منحل شده‌اند و چند سالی است که لیگ فوتبال هم در این شهر برگزار نمی‌شود و فوتبالیست‌ها کم کم از فوتبال فاصله گرفته‌اند.

با پیگیری‌های صورت گرفته، روند بازسازی زمین چمن آب‌پخش بار دیگر آغاز شده است و انتظار می‌رود در راستای بازسازی این زمین چمن، عملیات اجرایی پروژه سرعت بیشتری به خود بگیرد.

تسریع در روند بازسازی چمن

رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش و خصوصاً فوتبال در آب‌پخش پتانسیل‌های بالایی دارد و باید از تمامی ظرفیت‌ها برای اعتلای ورزش آب‌پخش بهره گیریم.

مصطفی رضایی اظهار داشت: تسریع در روند بازسازی زمین چمن استادیوم ورزشی آب‌پخش یکی از مهم‌ترین خواسته ورزشکاران آب‌پخش است و ما خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه هستیم.

لزوم تأمین اعتبارات چمن

وی افزود: نصب برج‌های روشنایی در محیط پیرامونی زمین چمن استادیوم ورزشی شهر آب‌پخش از موضوعاتی است که انتظار داریم اداره کل ورزش و جوانان در حاشیه اجرای این پروژه مدنظر قرار دهد.

رضایی با تاکید بر ضرورت اختصاص بودجه به نمایندگی ورزش و جوانان آب‌پخش تاکید کرد: اختصاص بودجه به‌منظور برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در شهر آب‌پخش از موضوعاتی است که انتظار داریم مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر به آن همت بگمارند.

بهره‌برداری از چمن در هفته دولت

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز اظهار داشت: آب‌پخش دارای استعدادهای ورزشی خوبی است و تلاش داریم تا با توسعه زیرساخت‌ها زمینه استفاده ورزشکاران این شهر را فراهم سازیم.

احمد بهروزیان‌فرد خاطرنشان کرد: اگر عملیات بازسازی و احیای زمین چمن استادیوم ورزشی آب‌پخش طبق برنامه ورزشی پیش رود تا پایان بهار شاهد اتمام و در هفته دولت شاهد بهره‌برداری از این پروژه خواهیم بود.

انتظار می‌رود با تلاش و پیگیری مسئولان شاهد تسریع در تکمیل پروژه بازسازی زمین چمن آب‌پخش در سریع‌ترین زمان ممکن باشیم.