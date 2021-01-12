بررسی حربه و فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب» از سلسله نشست‌های همایش بین المللی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و جهان اسلام» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

در این نشست، ابوذر رجبی استادیار دانشگاه معارف اسلامی به عنوان ارائه دهنده به سخنرانی خواهد پرداخت و دبیری علمی این نشست را حجت الاسلام والمسلمین حسینی بر عهده دارد.

نشست مذکور، چهارشنبه ۲۴ دی ماه از ساعت ۱۰:۳۰ به صورت مجازی و از طریق لینک b۲n.ir/۵۸۶۴۸۱ برگزار می‌شود.