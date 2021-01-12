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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۲۴

بررسی حربه و فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام

بررسی حربه و فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام

نشست «حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب» ۲۴ دی ماه به صورت مجازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «حربه ها و مصادیق فریبکاری دشمن در سلطه بر جهان اسلام در ۴۰ سال اول انقلاب با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب» از سلسله نشست‌های همایش بین المللی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و جهان اسلام» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

در این نشست، ابوذر رجبی استادیار دانشگاه معارف اسلامی به عنوان ارائه دهنده به سخنرانی خواهد پرداخت و دبیری علمی این نشست را حجت الاسلام والمسلمین حسینی بر عهده دارد.

نشست مذکور، چهارشنبه ۲۴ دی ماه از ساعت ۱۰:۳۰ به صورت مجازی و از طریق لینک b۲n.ir/۵۸۶۴۸۱ برگزار می‌شود.

کد مطلب 5120568

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