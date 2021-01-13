به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دیدار با دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی با این دانشگاه ابراز امیدواری کرد.

زالی گفت: گسترش تعاملات بین دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ‌و علامه طباطبایی‌ در قالب تفاهم نامه ای که اخیرا به امضا رسید، می تواند به عنوان یک مدل موفق تعاملی و همگرایانه مورد تببین قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: یکی از آفت های حوزه پزشکی عدم موفقیت در برقراری ارتباط با حوزه هایی از جمله مسئولیت اجتماعی است. توجه به این ضرورت و ایجاد ادغام عملیاتی در این حوزه بدون سیستم های بروکراتیک دالان وار، بسیار کمک کننده خواهد بود.

زالی با اشاره به فضای مبتنی بر تکثرگرایی حاکم بر دانشگاه علامه طباطبایی، خاطرنشان کرد: دانشجو اگر در فضایی با تنوع سلایق، نقادی را آموزش نبیند، در آینده با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین بهترین مدل مدیریتی در دانشگاه های علوم انسانی، همین مدل حاکم در دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی با بیان اینکه باید نگاهی متعالی در کشور شکل گیرد تا محیط های دانشگاهی در غربت اقتصادی و اعتباری به سر نبرند، گفت: دانشگاه ها دالان توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور هستند و باید در استقرای کامل حرکت کنند. بسط همکاری های چابک و چالاک ساختاری، سیاسی و اجتماعی، نویدبخش توسعه آینده کشور خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه وزینی در حوزه علوم انسانی است، به طور قطع امروزه با نزدیک شدن مرزهای دانش، ضرورت توسعه رشته های ترجمانی و بین رشته ای بیش از پیش احساس می شود.

وی افزود: یکی از راهبردهای اساسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسعه رشته های بین رشته ای است و به همین منظور گام نخست را در زمینه راه اندازی رشته ارتباطات سلامت برداشته ایم که در آستانه انشا شدن است.

زالی برداشتن گام های علمی برای رسیدن به همگرایی میان وزارت علوم و وزارت بهداشت را در عرصه ملی موثر خواند و افزود: توسعه بخش آکادمیک متعارف رشته های علوم انسانی که جایگاه شغلی در عرصه سلامت دارند، از جمله رشته های روانشناسی بالینی، فقه پزشکی، اقتصاد سلامت و حقوق پزشکی، بخشی از این تعامل است.

وی در ادامه خواستار استمرار جلسات معاونین دو دانشگاه شد و خاطرنشان کرد: از معاونین درخواست دارم گزارشات مستمر جلسات را به هیئت رئیسه دانشگاه ها ارائه دهند تا بررسی های لازم به سرعت انجام شود؛ نباید زمان را از دست بدهیم و باید تلاش کنیم تا این تلفیق هرچه سریعتر صورت گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، به دنبال تاثیر بسزای این بحران بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه، کارگروه رصد پیامدهای اجتماعی و روانی شکل گرفت تا از ظرفیت روانشناختی و روانشناسی موجود نهایت استفاده صورت گیرد. بنابراین گسترش همکاری با دانشگاه علامه طباطبایی در این مسیر بسیار می تواند کمک کننده باشد.

گسترش همکاری میان دو دانشگاه الگویی مناسب برای مراودات بین دانشگاهی

دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این دیدار، از ایجاد امکان شکل گیری رشته های مشترک و تبادل خدمات پژوهشی بین دو دانشگاه خبر داد و گفت: با رویکرد مثبت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امیدواریم بتوانیم الگویی نوین برای مراودات بین دانشگاه های علوم پزشکی و علوم انسانی تعریف کنیم.

وی ادامه داد: همواره در برخی حوزه های مطالعاتی و تحصیلی، اختلاف نظری بین وزارت بهداشت و وزارت علوم وجود دارد که ارائه رشته روانشناسی و اظهارنظرهای مختلف در سال های اخیر در خصوص این رشته، مصداق این اختلاف نظرهاست که از آنها باید به عنوان یک فرصت بهره بگیریم.

سلیمی با اشاره به تدارک زیرساخت های رشته ارتباطات سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تصریح کرد: راه اندازی رشته هایی مثل حقوق پزشکی و اقتصاد سلامت یا رشته هایی با ماهیت ارتباط مددکاری اجتماعی و مدیریت بیمارستان، می تواند بناهای استواری را پایه ریزی کند.