به گزارش خبرگزاری‬ مهر‬ به‌ نقل‬ از‬ روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مسعود ضیایی که با همراهی بهمن عبدی و جمال رحمتی ‏داوری این دوره از آثار رشته کاریکاتور ‌را به عهده داشتند ‏در خصوص نتیجه نهایی داوری و آثار راه یافته به جشنواره تجسمی ‏فجر‬ گفت: در بخش ‏کاریکاتور ‏۲۶۶ اثر از ۱۰۰ هنرمند ‏ در ‏جشنواره شرکت کرده بودند که در نهایت قریب به ‌۴۹ اثر جشنواره ‏راه یافتند.‏

وی درباره کیفیت و کمیت آثار رسیده به جشنواره گفت: در مجموع کیفیت کارها خوب بود و نسبت به سال گذشته هم تعداد ‏شرکت کنندگان و هم کیفیت آثار بیشتر بود. آثار نسبت خوبی با مسائل روز جامعه داشتند و از تنوع بالایی هم برخوردار بودند. با ‏توجه به اینکه دیدگاه‌ها و موضوعات آزاد بود در واقع هر کسی متناسب با حساسیتی که نسبت به موضوعات اجتماعی و… ‏داشته کار کرده بود.‌

ضیایی بیان کرد: می‌توان متصور بود که مخاطبینی که در جشنواره فجر به تماشای آثار بخش کاریکاتور می‌نشینند بازخوردی ‏از اتفاقات روز جامعه را خواهند دید که با زبان طنز و لطیف بیان شده و یک هشداری هم در خود دارد.

این عضو شورای داوری بخش کاریکاتور جشنواره فجر درباره ملاک‌های داوری نیز گفت: یکی از ملاک‌های ما این بود که ‏هنرمند اثر را برای جشنواره فجر کشیده باشد و به جشنواره‌های دیگر ارائه نداده باشد. دوم اینکه خلاقیت و نوآوری در نگاه او ‏نمود داشته باشد و جدای از تکنیک، پرداخت خوبی هم در اثر مشاهده شود. ما دنبال این بودیم که اثری را انتخاب کنیم که مشابه ‏نداشته باشد.

وی درباره اهمیت برگزاری جشنواره فجر و کارکرد آن نیز اظهار کرد: جشنواره فجر عموماً به خاطر خصوصیتی که دارد که در رشته‌های مختلف چه در حوزه تجسمی چه سایر رشته‌های هنری برگزار می‌شود دارای اهمیت است. جشنواره‌های دیگر ‏عموما در یک رشته مثلاً کاریکاتور یا کارتون برگزار می‌شود. اینجا یک جشنواره چند رسانه‌ای داریم که برگزیده شدن در آن دارای یک ارزش بالایی برای هنرمندان آن رشته است و همین آن را متمایز می‌کند. چه برای افراد حرفه‌ای و چه جوانی که ‏بخواهد از آثارش رونمایی کند یا خودی نشان دهد، دیده شدن و جایزه این جشنواره اعتبار دارد.‏

ضیایی در پایان گفت: کاریکاتور ایران در جهان جز برترین هاست و جایگاه ویژه ای در کارتون جهان دارد. هم به خاطر اینکه کارتونیست های با مهارت بالایی در ایران هستند و هم به خاطر جشنواره‌های زیادی که در ایران در سطح بین المللی برگزار می‌شود و موضوعات متنوعی هم دارد.

سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ در مرکز فرهنگی و هنری صبا برگزار ‏‏می‌شود.‏