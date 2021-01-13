به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مسعود ضیایی که با همراهی بهمن عبدی و جمال رحمتی داوری این دوره از آثار رشته کاریکاتور را به عهده داشتند در خصوص نتیجه نهایی داوری و آثار راه یافته به جشنواره تجسمی فجر گفت: در بخش کاریکاتور ۲۶۶ اثر از ۱۰۰ هنرمند در جشنواره شرکت کرده بودند که در نهایت قریب به ۴۹ اثر جشنواره راه یافتند.
وی درباره کیفیت و کمیت آثار رسیده به جشنواره گفت: در مجموع کیفیت کارها خوب بود و نسبت به سال گذشته هم تعداد شرکت کنندگان و هم کیفیت آثار بیشتر بود. آثار نسبت خوبی با مسائل روز جامعه داشتند و از تنوع بالایی هم برخوردار بودند. با توجه به اینکه دیدگاهها و موضوعات آزاد بود در واقع هر کسی متناسب با حساسیتی که نسبت به موضوعات اجتماعی و… داشته کار کرده بود.
ضیایی بیان کرد: میتوان متصور بود که مخاطبینی که در جشنواره فجر به تماشای آثار بخش کاریکاتور مینشینند بازخوردی از اتفاقات روز جامعه را خواهند دید که با زبان طنز و لطیف بیان شده و یک هشداری هم در خود دارد.
این عضو شورای داوری بخش کاریکاتور جشنواره فجر درباره ملاکهای داوری نیز گفت: یکی از ملاکهای ما این بود که هنرمند اثر را برای جشنواره فجر کشیده باشد و به جشنوارههای دیگر ارائه نداده باشد. دوم اینکه خلاقیت و نوآوری در نگاه او نمود داشته باشد و جدای از تکنیک، پرداخت خوبی هم در اثر مشاهده شود. ما دنبال این بودیم که اثری را انتخاب کنیم که مشابه نداشته باشد.
وی درباره اهمیت برگزاری جشنواره فجر و کارکرد آن نیز اظهار کرد: جشنواره فجر عموماً به خاطر خصوصیتی که دارد که در رشتههای مختلف چه در حوزه تجسمی چه سایر رشتههای هنری برگزار میشود دارای اهمیت است. جشنوارههای دیگر عموما در یک رشته مثلاً کاریکاتور یا کارتون برگزار میشود. اینجا یک جشنواره چند رسانهای داریم که برگزیده شدن در آن دارای یک ارزش بالایی برای هنرمندان آن رشته است و همین آن را متمایز میکند. چه برای افراد حرفهای و چه جوانی که بخواهد از آثارش رونمایی کند یا خودی نشان دهد، دیده شدن و جایزه این جشنواره اعتبار دارد.
ضیایی در پایان گفت: کاریکاتور ایران در جهان جز برترین هاست و جایگاه ویژه ای در کارتون جهان دارد. هم به خاطر اینکه کارتونیست های با مهارت بالایی در ایران هستند و هم به خاطر جشنوارههای زیادی که در ایران در سطح بین المللی برگزار میشود و موضوعات متنوعی هم دارد.
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ در مرکز فرهنگی و هنری صبا برگزار میشود.
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