رسیدن شاخص آلودگی هوا در تهران به عدد ۵۰۰ صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش آلودگی هوا در پایتخت و تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه اظهار داشت: امسال در تهران شاهد تشکیل دو لایه اینورژن هستیم که این موضوع باعث انباشت آلاینده‌ها در هوای شهر تهران شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه شایعه رسیدن شاخص آلودگی هوا به عدد ۵۰۰ صحت ندارد افزود: روز گذشته از ۲۷ ایستگاه ما میانگین شاخص عدد ۱۷۶ بود و سه ایستگاه بالاتر از ۲۰۰ را نشان می‌دادند.

وی در خصوص تعطیلی پایتخت نیز گفت: تعطیل کردن تهران شرایط خاصی دارد و باید جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع باید در جلسه هیأت دولت توسط وزیر بهداشت پیشنهاد شود و در آن جلسه تصمیم گیری لازم صورت بگیرد.

محسنی بندپی با تاکید بر اطلاع رسانی در خصوص قطعی برق عنوان داشت: اطلاع رسانی در این حوزه به مصرف کننده تجاری، خانگی مهم است باید به صورت جدول خاموشی برق اعلام شود.

استاندار تهران اظهار داشت: برخی از نیروگاه‌ها و صنایع با افزایش مصرف گاز و معضل در تأمین گاز، تنها از گازوئیل استفاده می‌کنند که حدود ۵۰ درصد از گازوئیل مصرفی نیز یورو ۴ است و مقداری از آن نیز گازوئیل معمولی و بر اساس آنالیزی که انجام شده ۱۳ درصد ذرات معلق مربوط به وسایل نقلیه بنزین سوز، ۱۰.۳ درصد مربوط به موتورسیکلت‌ها و حدود ۱۷ درصد مربوط به پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع می‌باشد.