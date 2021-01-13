واردات گوشت توسط پسرخاله وزیر!

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیر آبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس با حضور در برنامه عیار ساختار تحریم‌های جدید را تبلیغاتی دانست و تصریح کرد: جهان متوجه شده که تحریم‌های جدید علیه ایران اثرگذاری لازم را ندارد اما برای تبلیغات همچنان این کار را انجام می‌دهند.

وی افزود: ریچارد نفیو نویسنده هنر تحریم، طراح تحریم‌های ایران بود که در کتاب خاطرات خود نوشته یک شب تحریم جدیدی به ذهنم رسید و آن را نوشتم و ترسیم کردم و همان شخص اکنون می‌گوید که تحریم به خط پایان رسیده است. این در حالی است که در طول دوران تحریم فشار زیادی به مردم وارد شد اما در این زمینه تجربیات زیادی به دست آوردیم و اگر از ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنیم آسیب پذیری اقتصاد به حداقل خواهد رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از اول بهمن که بایدن شروع به کار کند تأثیراتی در اقتصاد کشور مشاهده خواهد شد و دلیل این موضوع هم قرار دادن همه تخم مرغ‌ها در سبد برجام بود. در طول هفت سال گذشته هر اتفاقی که در بخش سیاسی کشور رخ می‌داد مستقیماً بر بازار ارز تأثیر می‌گذاشت، از تماس مکرون رئیس جمهور فرانسه گرفته تا سفر آبه نخست وزیر ژاپن به ایران. سال گذشته در بحث اینستکس قرار بود فرانسه ۱۵ میلیارد دلار در اختیار ایران قرار دهد اما در همان زمان دولت با بی تدبیری گران کرد و اعتراضات آبان ۹۸ باعث شد تا آنها عقب نشینی کنند و دوباره ایران را در جایگاه ضعف بنگرند. برنامه ریزی با ثباتی برای اقتصاد کشور نداشت و کاملاً ما را شرطی کرد.

امیرآبادی از رأی نیاوردن ترامپ ابراز خوشحالی کرد و گفت: ترامپ قاتل سردار سلیمانی عزیز بوده و خوشحال هستیم که بی آبرو شده است. داستان کنگره آمریکا و سیاست‌های ترامپ چهره واقعی این کشور را نشان داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما از رفع تحریم و کاهش قیمت خوشحال می‌شویم اما نکته‌ای که وجود دارد اینجاست که ما نباید خوش خیال باشیم که با آمدن آقای بایدن همه مشکلات کشور حل خواهد شد. قطعاً گشایش‌هایی ایجاد خواهد شد اما بد نیست نگاهی به کارنامه رئیس جمهور جدید آمریکا داشته باشیم که در دوره اوباما یکی از طراحان اصلی تحریم ایران بایدن معاون رئیس جمهور وقت این کشور بود.

وی ادامه داد: در دوره‌ای که دموکرات‌ها سر کار بودند بیشترین قطعنامه‌های شورای امنیت در آن دوره علیه ایران صادر شد. در همان زمان ریچارد نفیو مسئول تحریم‌های ایران صریحاً اعلام کرد دولت‌های جهان باید مطلع باشند که آمریکا تنها سر مسائل هسته‌ای با ایران مذاکره کرده و همه تحریم‌ها برداشته نشده و برداشته نخواهد شد. اگر فکر کنیم تیم بایدن می‌آید همه تحریم را بر می‌دارد خوش خیالی است.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه آمریکا در حال سیگنال دهی به ایران برای انتخابات ۱۴۰۰ است توضیح داد: آمریکا به دنبال این است که دولتی سر کار بیاید که با او همفکر باشد. نکته مهم اینجاست که برای آمریکا دو مسئله بسیار اهمیت دارد که یکی اقتصاد و منافع ملی کشورشان است و دیگری امنیت اسرائیل است که در هر دو این مسائل حزب دموکرات با جمهوری خواه فرقی ندارد. در پی اتفاقاتی که در کنگره آمریکا رخ داد نانسی پلوسی رئیس مجمع نمایندگان آمریکا اعلام کرد حتی اگر کنگره آمریکا تلی از خاک شود باز هم امنیت اسرائیل باید حفظ شود. از سوی دیگر ایران خط قرمزهایی دارد که قدرت منطقه‌ای و حوزه موشکی است.

امیرآبادی در این زمینه گفت: دمکرات‌ها در اجماع جهانی موفقند و مانند عمر و عاص رفتار می‌کنند. همانطور که مقام معظم رهبری اعلام کردند دمکرات‌ها دستکش مخمل بر دست دارند اما زیر این دستکش دست چدنی است.

وی با بیان اینکه ایران باید هشیار باشد تصریح کرد: نباید فریب وعده‌های واهی آمریکا را بخوریم و به جای زودباوری وعده‌ها خودباوری داشته باشیم. در دوره اوباما فروش بنزین به ایران ممنوع شد و در همان زمان سپاه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را کلید زد و به جای اینکه ما در واحدهای پتروشیمی مانند گذشته بنزین بی کیفیت تولید کنیم بنزین یورو ۵ در اختیار داشتیم که ارزآوری زیادی هم برای کشور داشت و در این زمینه خودکفا شدیم. ما روزانه بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز بنزین وارد می‌کردیم اما اکنون صادر کننده بنزین شدیم. در زمینه کشاورزی هم باید این حساسیت‌ها وجود داشت تا برای خوراک دام و طیور مشکلی نداشته باشیم و معتقدم اگر اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شده بود اکنون شاهد نابه سامانی در حوزه اقتصاد نبودیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر در بخش اقتصاد هم مانند بحث منطقه‌ای موشکی قدرت سازی می‌کردیم تأثیر تحریم‌ها بسیار کمتر می‌شد. هرچند برخی نهادها و ستادهای مردمی به کمک دولت برای دور زدن تحریم‌ها شدند اما در زمینه اقتصاد قدرت سازی نشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودجه ۱۴۰۰ را آبکی توصیف کرد و گفت: هرچقدر دولت به دنبال شرطی کردن اقتصاد باشد به تولید آسیب خواهد زد. بزرگترین خیانت به کشور این است که اقتصاد به سیاست گره زده شود اما اخیراً شش واردکننده بزرگ در دولت حضور پیدا کردند که ماحصل آن اعطای دلار به واردکنندگان برای واردات و از سوی دیگر حمایت این افراد در انتخابات ۱۴۰۰ است.

وی به اختلاف نظر مجلس و دولت اشاره کرد و گفت: بیشترین تقابل اکنون برای ارز ۴,۲۰۰ تومان است و با احتساب این ارز قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی باید ارزان باشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی مرغ کیلویی ۹ هزار تومان و تخم مرغ ۱۲ هزار تومانی اما واقعاً چه تعداد از مردم از این ارز منتفع شدند. مشخص است ارز ترجیحی به نور چشمی‌ها داده می‌شود و متأسفانه خبر رسیده که یک فوتبالیست به دلیل اینکه در ستاد آقای روحانی بوده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده است.

اقوام وزیر گوشت وارد می‌کنند!

به گفته این نماینده مجلس، کل واردکنندگان خبره در حوزه واردات ۶۰ نفر بودند اما اکنون تعدادشان بیش از ۴۰۰ نفر است. واردکنندگان بیشترین سود را از ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌برند و این خیانت به مردم است. دولت در قبال اتفاقاتی که می‌افتد پاسخگو نیست و یک بار این موضوع را پیگیری کردم و متوجه شدم واردات گوشت کشور توسط اقوام وزیر صورت می‌گیرد. از پسرخاله وزیر و پسر معاون او گرفته تا اقوام و دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود می‌برند، این در حالی است که قیمت گوشت با ارز ترجیحی باید ۳۸ هزار تومان باشد.

امیر آبادی ادامه داد: مهمترین مشکل ما نبود شفافیت است و اگر همه چیز شفاف بود مشخص می‌شد که آمدن بایدن در اقتصاد ایران تأثیر دارد یا خیر. ۶۳ درصد واردات نهاده توسط یک نفر انجام می‌شود و در جلسه تحقیق و تفحص مجلس حضور یافت و اعلام کرد من با یک تلفن می‌توانم ۵۰ کشتی که در راه ایران هستند را برگردانم و بر عکس. مشخص است انحصار وجود دارد و گزارش آن را در دوره ریاست قبلی قوه قضائیه تحویل دادیم اما رسیدگی نشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه آمریکا به دنبال از بین بردن مراکز هسته‌ای ایران بود و به هدف خود دست پیدا کرد گفت: وضعیتی که اکنون داریم از وضعیت سال ۹۰ هم بدتر است و آنطور که گفته می‌شد برجام یک توافق برد برد است اکنون به یک برد باخت تبدیل شده و ایران در این زمینه ضرر زیادی کرد. از این رو مجلس تصمیم گرفت تصمیم مهمی در این زمینه بگیرد و غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصد را شروع کند. بحث نظارت بازرسان آژانس انرژی اتمی هم دو مقوله دارد که در بخش اول از قبل اطلاع می‌دهند و با هماهنگی ایران بازرسی خود را انجام می‌دهند و در بخش دوم بدون اطلاع می‌توانند دو ساعت قبل از بازدید اعلام کنند. تصمیمی که مجلس گرفته در این است که اگر تا سوم اسفند ماه تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشود اجازه بازرسان بخش دوم داده نمی‌شود.