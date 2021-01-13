عودت یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال به مالباختگان جرایم سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مفخمی شهرستانی با اشاره به شگردهای جدید کلاهبرداران در فضای مجازی بیان کرد: در هفته‌ی جاری پرونده‌های متعددی با شگردهای جدید به پایگاه پلیس فتا استان واصل شد که ۶ فقره از این پرونده‌ها با عودت مبالغی بالغ بر یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال به نتیجه رسیده‌اند.

وی اظهار کرد: در دو فقره از این پرونده‌ها، یکی از شاکیان پس از مراجعه به درگاه‌های جعلی بانک مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش به صورت اینترنتی و غیرمجاز برداشت شده و شاکی دیگر با اعتماد بی جا مبلغ ۷۷۰ میلیون ریال را به‌حساب کلاهبرداران چرب زبان اینترنتی واریز کرده بود که هر دو پرونده با اقدام به‌موقع کارشناسان پلیس فتا استان به نتیجه رسیده و وجوه به‌حساب مالباختگان عودت داده شد.

مفخمی شهرستانی گفت: با عنایت به گستردگی فضای مجازی و وجود روش‌ها و شگردهای مجرمانه‌ای که هرروز قربانیان زیادی را در دام کلاهبرداران و سارقان اینترنتی اسیر می‌کند، شهروندان باید قبل از هرگونه اقدام در این فضای گسترده، از عواقب و خطرات آن آگاهی کامل داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های کلاهبرداری و برداشت اینترنتی که پس از طرح شکایت به پلیس فتا استان واصل می‌شود، اقدامات به موقع کارشناسان این پلیس می‌تواند از فعالیت و انتقال وجوه برداشت شده توسط مجرمین جلوگیری کرده و با انسداد وجوه در حساب‌های بانکی، زمینه‌ساز احقاق حق شهروندان شود.

وی در پایان تاکید کرد: مؤثرترین روش برای پیشگیری از جرایم اینترنتی، دقت در انجام تراکنش‌ها و عدم اعتماد به افراد در فضای مجازی است و شهروندان باید با افزایش آگاهی خود در زمینه فضای مجازی حاشیه‌ی امنی برای سرمایه‌های خود ایجاد کنند.