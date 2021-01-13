به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه با اجیت دِوول مشاور امنیت ملی هند در ارگ ریاست جمهوری در کابل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، طرفین در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک در عرصه مبارزه با تروریسم و ایجاد اجماع منطقه‌ای در حمایت از صلح گفتگو کردند.

محمد اشرف غنی در این دیدار گفت: نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ضامن ثبات در کشور بوده و در خط اول نبرد علیه تروریسم قرار دارند. هند و افغانستان از طریق تلاش‌های مشترک می‌توانند در مبارزه با تروریسم به موفقیت دست یابند.

اجیت دِوول مشاور امنیت ملی هند نیز در سخنانی گفت که کشورش خواهان تداوم همکاری‌ها با افغانستان بوده و آماده است تا گفتگوها را پیرامون منافع مشترک ادامه دهد.