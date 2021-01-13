به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از دور رفت مرحله دوم شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش بانوان امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه با برگزاری دو دیدار در تالار هندبال تهران پیگیری شد. در اولین مسابقه امروز، دو تیم مدعی اشتاد سازه و شهید شاملی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. نیمه اول این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۷ به سود اشتاد سازه تمام شد. در ابتدای نیمه دوم تیم شهید شاملی از تیم مقابل جلو افتاد اما در نهایت این تیم اشتاد سازه بود که توانست با نتیجه ۲۳ بر ۲۰ به برتری برسد.

در آخرین دیدار دور رفت مرحله دوم لیگ برتر هندبال زنان هم تیم ذوب آهن اصفهان مقابل پرسپولیس بهبهان قرار گرفت. نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی ۱۵ به پایان رسید. در نیمه دوم تیم ذوب آهن توانست بازی را با نتیجه ۲۷ بر ۲۳ به سود خود پایان دهد.

در نیمه اول این دیدار که با برتری پرسپولیس بهبهان پایان یافت، مینا نصر بازیکن ذوب آهن در برخورد با مهین وطن پرست دروازه بان پرسپولیس از ناحیه سر آسیب دید و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

با اتمام این دیدار دور رفت مرحله دوم لیگ برتر هندبال بانوان به پایان رسید و ذوب آهن با احتساب امتیاز این دیدار جایگاه خود را در رده سوم گروه N مستحکم‌تر کرد و پرسپولیس بهبهان هم که از دیدار قبلی خود برابر شهید شاملی کازرون انصراف داده بود، با متحمل شدن این شکست به حضور خود در جایگاه چهارم این گروه تداوم بخشید.

پیش از آغاز آخرین دیدار این دور، مراسم تجلیل از داوران و عوامل اجرایی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور مهین فرهادی زاد معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان، دکتر علیرضا پاکدل رئیس، الهام سلوکی نایب رئیس، میترا نوری عضو هیأت رئیسه و حمیدرضا عزتی دبیرکل فدراسیون هندبال، روح الله اکرمی نیا مسئول اجرایی هیأت هندبال استان تهران و همچنین غلامحسین نیکویی رئیس انجمن هندبال ساحلی برگزار شد.

همچنین مهین فرهادی‌زاد معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش نیز برای تماشای این بازی به سالن مسابقات آمده بود.

همین طور فدراسیون هندبال امروز نتیجه کمیته انضباطی برای بازی انجام نشده میان دو تیم شاملی و پرسپولیس بهبهان را که باید روز دوشنبه انجام می‌شد، اعلام کرد که بر اساس نظر کمیته انضباطی نتیجه این بازی ۱۰ بر صفر به سود نماینده کازرون شد.

رده بندی تیم‌ها در پایان دور رفت مرحله دوم لیگ برتر هندبال بانوان:

گروه N:

۱- اشتاد سازه مشهد با ۲ بازی ۴ امتیاز

۲- شهید شاملی کازرون با ۲ بازی ۲ امتیاز

۳- ذوب آهن اصفهان با ۲ بازی ۲ امتیاز

۴- پرسپولیس بهبهان با ۲ بازی صفر امتیاز

گروه M:

۱- فولاد مبارکه سپاهان با ۲ بازی ۴ امتیاز

۲- تأسیسات دریایی با ۲ بازی ۲ امتیاز

۳- سنگ آهن بافق با ۲ بازی ۲ امتیاز

۴- کربنات سدیم با ۲ بازی صفر امتیاز