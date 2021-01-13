تامین بودجه ۲۱ پروژه راه و راه آهن از طریق بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه در حوزه وزارت‌خانه سه محور اصلی شامل مسکن، زمین و شهرسازی؛ توسعه و محرومیت زدایی و پروژه‌های مرتبط با توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: در این زمینه اقدامات خوبی در سطح کشور انجام شده است.

وی افزود: ملاحظه مهم در این حوزه آن بود که در شرایط سخت تحریم‌ها و مشکلات مالی دولت با نقصان درآمدی و تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات روبرو شد که توان مالی ما در وزارت راه نیز کاهش یافت در نتیجه به دنبال سرفصل‌های دیگری برای تأمین منابع مالی بودیم.

عضو کابینه دوازدهم گفت: سهم قابل توجهی از بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به دلیل نقصان در درآمد با اسناد خزانه تأمین می‌شد که این امر سرعت خدمات ما را کاهش داد لذا سعی کردیم به سراغ دیگر موارد برویم ولذا فرصتی را دنبال کردیم که از بازار سرمایه بتوانیم استفاده کنیم که در این راه گام‌هایی نیز برداشته شده است.

اسلامی با بیان اینکه برای آزادراه‌ها و راه آهن رایزنی‌هایی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت، بیان کرد: موضوع بازار سرمایه مطرح شد تا بتوانیم اعتبارات مورد نیاز را از این راه تأمین کنیم و خوشبختانه این امر صورت گرفت.

وی با بیان اینکه ۲۱ پروژه در سطح کشور به منظور استفاده از منابع بازار سرمایه مطرح شده که حرم تا حرم در سطح استان سمنان یکی از این پروژه‌ها است، گفت: قسط نخست تأمین مالی این طرح از بازار سرمایه نیز دریافت شد و امیدواریم که این امر به تسهیل اتمام پروژه مذکور کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره پروژه‌های زیرساختی، گفت: تلاش شده تا با لایحه بودجه ۹۸ و همچنین ۱۴۰۰ به عنوان معدود وزارتخانه که مستقیماً لایحه بودجه ارائه کرده، مشکلات تأمین اعتبارات پروژه‌های سنواتی حل شود که یک سری از این پروژه‌ها دقیقاً همان طرح‌هایی است که امروز به عنوان مشکلات راه‌های استان سمنان مطرح شده که نمونه آن محور فیروزکوه به سمنان محسوب می‌شود.

اسلامی با بیان اینکه ۴۴ کیلومتر از محور فیروزکوه به سمنان باقی مانده که اسناد مناقصه آن طراحی و به زودی ارائه خواهد شد، ابراز کرد: امروز در بازدیدی که از این پروژه داشتیم در جریان مسائل قرار گرفتیم و البته خود ما هم اذعان داریم که نباید تأخیر در پروژه‌های به خصوص سنواتی راه و شهرسازی صورت گیرد اما همزمان سازمان راهداری متعهد شده که ۲۰ کیلومتر مسیر باقی مانده شامل ۱۰ کیلومتر در سمنان و ۱۰ کیلومتر در تهران مقوله ایمن سازی و بهسازی صورت گیرد تا ایمنی بهتری را این مسیر پیدا کند.

وی با بیان اینکه پروژه دامغان به گلوگاه نیز در نشست‌هایی بررسی و بازدیدهایی صورت گرفته و برای آن نیز تصمیماتی اخذ شده است تا پیمانکار توانمندتری بخش باقی مانده را تکمیل کند، افزود: امیدواریم با تلاش‌هایی که صورت گرفته و با همکاری استان بتوانیم این طرح‌ها را به اتمام برسانیم.

وزیر راه با بیان اینکه مسیر سمنان- سرخه به سمت آرادان که سال گذشته کلنگ‌زنی شد خوشبختانه احداث و به بهره‌برداری رسیده است، تاکید کرد: موضوعاتی مانند پل‌های راه آهن و دیگر تقاطع خوشبختانه در دستور کار قرار دارد و بخشی از این پل‌ها نیز احداث شده و بخشی دیگر در برنامه قرار دارد.

اسلامی درباره راه‌آهن گرمسار نیز گفت: با رایزنی با متقاضیان ایستگاه و توقف قطار درگرمسار به نظر می‌رسد که این موضوع قابل رفع باشد همچنین به راه آهن شمالشرق (۱) نیز اعلام شده که هرکجا باری برای حمل و نقل در حوزه ریلی بود از آن استقبال شود از سوی دیگر موضوعات مطروحه پیرامون فرودگاه سمنان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.