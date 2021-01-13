مراکز استخراج رمز ارز کرمان و رفسنجان خاموش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامعلی رخشانی مهر با بیان اینکه این مراکز دارای مجوز فعالیت هستند افزود: با توجه به شرایط فعلی و افزایش مصرف برق و جلوگیری از اعمال خاموشی به بخش خانگی، مراکز استخراج رمز ارز به ویژه استان کرمان و در شهرستان رفسنجان خاموش شده است.

وی با اشاره به منتشر شدن فیلم استخراج رمز ارز در شهرستان رفسنجان در فضای مجازی گفت: این مرکز جز مراکز مجاز بوده که به منظور مدیریت مصرف در شرایط فعلی، از مدار تولید خارج شده است.

معاون امور توزیع برق شرکت توانیر ادامه داد: البته برای مدیریت مصرف برق، بخش صنایع نیز خاموشی را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: مردم در صورت مشاهد مراکز استخراج رمز ارز غیر مجاز، می‌توانند تا ۲۰ میلیون تومان تشویقی دریافت کنند.