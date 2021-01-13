به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از نیویورک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) روز سه‌شنبه (۲۳ دی‌ماه) پیش‌بینی کرد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱، ۱۹۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد و به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

این نهاد در پیش‌بینی پیشین خود اعلام کرده بود که کاهش تولید آمریکا در سال ۲۰۲۱، ۲۴۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

تصمیم عربستان سعودی مبنی بر کاهش داوطلبانه تولید خود در ماه‌های فوریه و مارس سبب شد که قیمت نفت خام به بالاترین رقم در حدود یکسال اخیر برسد.

قیمت‌های بالاتر نفت شرکت‌های انرژی آمریکایی را ترغیب کرده است که عملیات حفاری را افزایش دهند و شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا هفته گذشته به بالاترین رقم از ماه مه رسید.

لیندا کاپوانا، مدیر اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد: صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سالانه آمریکا در سال ۲۰۲۰ بیشتر از وارداتش بود، این مسئله در داده‌های این نهاد بی سابقه بوده است.

این اداره انتظار دارد واردات آمریکا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دوباره بیشتر از صادرات این کشور باشد.

نوع جدید ویروس کرونا که به سرعت در حال گسترش در جهان است سبب شده است که بهبود قیمت نفت و تقاضای سوخت همچنان محدود باشد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد مصرف نفت و دیگر سوخت‌های مایع در سال ۲۰۲۱، یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به ۱۹ میلیون و ۵۱۰ هزار بشکه در روز برسد. در برآورد پیشین این نهاد، رقم افزایش یک میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز اعلام شده بود.

این آژانس در گزارش خود برآورد مصرف جهانی نفت و سوخت‌های مایع در سال ۲۰۲۰ را ۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد که ۹ میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ بود.

انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به ۱۰۱ میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز برسد.

این اداره برآورد کرد که تولید نفت ایالات متحده در سال ۲۰۲۲، ۳۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به ۱۱ میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه در روز برسد.