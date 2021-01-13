شهرداری گرگان دور برگشت بسکتبال را با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری گرگان بعدازظهر چهارشنبه در دور برگشت رقابت‌های گروه الف لیگ برتر با نتیجه ۷۸ بر ۶۰ بر مس رفسنجان پیروز شد.

نماینده گرگان در لیگ برتر در بازی نخست دور برگشت و در مقابل مس رفسنجان در وقت‌های اول و سوم به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۲ و ۲۲ بر ۱۲ از حریفش جلو افتاد و در وقت‌های دوم و چهارم به ترتیب نتیجه را با حساب‌های ۹ بر ۱۱ و ۲۲ بر ۲۵ واگذار کرد.

این دیدار در پایان با نتیجه ۷۸ بر ۶۰ به نفع شهرداری گرگان پایان یافت.

قاسمعلی برزمینی مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان به همراه دکتر طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ج مهوری اسلامی ایران با حضور در تالار بسکتبال آزادی تهران، هشتمین بازی عقاب‌های گرگانی را از نزدیک تماشا کرد.

شهرداری گرگان هم اکنون از هشت مسابقه، با هشت برد و بدون باخت و مجموع ۱۶ امتیاز در رده نخست جدول این گروه قرار دارد و فردا پنجشنبه ۲۵ دی ماه به مصاف نماینده خوزستان می‌رود.

رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر بسکتبال ایران امسال در دو گروه هشت تیمی از ۱۵ آبان آغاز شده و به علت شیوع کرونا به صورت متمرکز در تهران در حال برگزاری است.