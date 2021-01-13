کم آوردن کرونا در برابر اراده مردم اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی بنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان اردبیل بستری شدند و در همین مدت نیز ۲۹ نفر از بیمارستان‌ها مرخص شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۷ بیمار کرونایی در مراکز درمانی اردبیل بستری هستند، افزود: از این تعداد ۶۴ بیمار بدحال در بخش‌های آی. سی.یو با حال عمومی نامناسب بستری هستند.

رضایی بنا از تداوم کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان اردبیل خبر داد و گفت: وضعیت کنونی را بعد از سپری شدن پیک‌های مرگبار کرونا مدیون اراده مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نیز ایثارگری‌های کادر درمان و نیز اجرای طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان اردبیل هستیم.