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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۲۳:۲۳

با اجرای طرح شهید سلیمانی رخ داد؛

کم آوردن کرونا در برابر اراده مردم اردبیل

کم آوردن کرونا در برابر اراده مردم اردبیل

اردبیل - اجرای طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اراده مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی و نیز ایثارگری های کادر درمان موجب تداوم کاهش شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل شده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی بنا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان اردبیل بستری شدند و در همین مدت نیز ۲۹ نفر از بیمارستان‌ها مرخص شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۷ بیمار کرونایی در مراکز درمانی اردبیل بستری هستند، افزود: از این تعداد ۶۴ بیمار بدحال در بخش‌های آی. سی.یو با حال عمومی نامناسب بستری هستند.

رضایی بنا از تداوم کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان اردبیل خبر داد و گفت: وضعیت کنونی را بعد از سپری شدن پیک‌های مرگبار کرونا مدیون اراده مردم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نیز ایثارگری‌های کادر درمان و نیز اجرای طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در استان اردبیل هستیم.

کد مطلب 5121946

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