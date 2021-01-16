فریدون عباسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای کمیسیون انرژی مجلس طی سفری دو روزه به استان بوشهر از بخشی از ظرفیتهای این استان در حوزه انرژی خصوصاً در جزیره خارگ و نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد و در آینده نیز این کمیسیون بازدیدی را از پارس جنوبی خواهد داشت.
وی با اشاره به تشکیل اتاق فکرهای متعدد با موضوعات مختلف در کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: مجلس از همه ظرفیتها برای پیشبرد و توسعه کشور استفاده میکند و مرزبندی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تعامل و همراهی دولت و مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی مردم خبر داد و اضافه کرد: با هماهنگی و همراهی در قانونگذاری و تصویب قوانین شاهد تسریع در رفع مشکلات خواهیم بود.
وی از تلاش برای تأمین بودجه پروژههای نیروگاه اتمی بوشهر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: عدم تأمین بهموقع بودجه مورد نیاز برای این پروژهها موجب خلل و تأخیر در اجرای آنها خواهد شد.
عباسی تأمین مالی نیروگاه اتمی بوشهر را به عنوان یک اصل و موضوع مهم دانست و ادامه داد: با ساخت و تکمیل واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر شاهد تأمین دو هزار مگاوات برق بیشتر در این نیروگاه خواهیم بود.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تولید برق هستهای افزود: تلاش میشود در راستای تأمین برق هستهای مد نظر از همه ظرفیتها استفاده شود و باید بودجه مورد نیاز برای این امر اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات و نیازهای نیروگاه اتمی بوشهر قابل حل است ادامه داد: تأمین بودجه مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر با جدیت در مجلس شورای اسلامی دنبال میشود.
وی اضافه کرد: مطالبات بحق مردم استان بوشهر نیز از اولویتهای مجلس است و تلاش میشود که از همه ظرفیتها برای تحقق مطالبات مردم این استان که نقش مهمی در اقتصاد و انرژی کشور دارند تأمین شود.
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